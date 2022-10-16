16 Октября 2022, 07:00

16 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День хлеба в Казахстане

В сентябре 2019 года постановлением Правительства в перечень праздничных дат Республики Казахстан было внесено дополнение, в соответствии с которым 16 октября определено Днем хлеба. Праздничная дата учреждена в целях укрепления высокого статуса зерновой и хлебной продукции, а также в знак уважения и признания заслуг казахстанских хлеборобов, мукомолов и пекарей.

День работников лесного хозяйства в Казахстане

Праздник был официально учрежден правительством Казахстана в 2017 году, отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. Этот профессиональный праздник служит прекрасным поводом, чтобы отметить важность работы специалистов, которые выбрали делом своей жизни заботу о лесе, - всех тех, кто делает свою непростую работу в самых разных условиях.

Всемирный день перезапуска сердца

История Всемирного дня перезапуска сердца началась в 2012 году, когда Европейский парламент учредил Европейскую неделю осведомленности об остановке сердца.

Изначально был учрежден на европейском уровне, а затем распространился и на другие части света. Каждый год 16 октября организации-участницы Европейского совета по реанимации проводят бесплатные мастер-классы, на которых каждый желающий может обучиться выполнению сердечной реанимации (непрямого массажа сердца) и использованию АВД (автоматического внешнего дефибриллятора).

Всемирный день позвоночника

Основан в 2008 году Всемирной федерацией хиропрактики, объединяющей 90 национальных ассоциаций хиропрактиков. Он направлен на повышение осведомленности о здоровье и заболеваниях позвоночника, предоставление организациям пациентов, медицинским работникам и другим заинтересованным сторонам возможности обсудить передовой опыт диагностики, лечения и профилактики заболеваний позвоночника, а также продвижение комплексного подхода к здоровью позвоночника.

Всемирный день продовольствия

Праздник провозглашен в 1979 году. Целью его является привлечение внимания к решению проблемы голода на планете. Дата празднования выбрана в честь годовщины создания Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН, которая была создана 16 октября 1945 года. Эта международная организация стала заниматься проблемами развития сельских регионов в разных странах мира, а также развития сельского хозяйства. В данной организации состоит более 190 государств-членов.

Всемирный день хлеба

Праздник учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства.

Всемирный день анестезии

Отмечается ежегодно во многих странах, традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины.

История этой области медицины началась в середине XIX века - 16 октября 1846 года американский зубной врач Томас Мортон провел операцию под эфирным наркозом. Так впервые было публично продемонстрировано успешное применение анестезии для создания общего наркоза. В качестве анестетика он применил ингаляцию диэтилового эфира.

СОБЫТИЯ

В 1939 году за счет разукрупнения Бескарагайского, Кагановического и Павлодарского районов с центром в селе Лебяжье был образован Лебяжинский район. Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 2 января 1963 года Лебяжинский район был ликвидирован, а его территория вошла в состав Павлодарского сельского района. Указом президиума Верховного Совета Казахской ССР от 31 декабря 1964 года Лебяжинский район вновь был образован.

В 1940 году одним из первых в республике был открыт Семипалатинский государственный историко-культурный, литературно-мемориальный музей-заповедник великого поэта, основоположника казахской рукописной литературы, просветителя, композитора Абая. В нем собрано свыше 20 тысяч экспонатов, в числе которых немало личных вещей великого казахского мыслителя. Здесь же работает библиотечный фонд, включающий в себя 13 тысяч экземпляров раритетных изданий.

В 1972 году в Алматы была основана Республиканская специализированная физико-математическая средняя школа-интернат имени О. Жаутыкова (РСФМСШИ) для одаренных детей, чья цель - выявление одаренных в области математики и физики детей со всех регионов страны и дальнейшее их развитие.

В 1991 году был подписан Закон о выборах Президента Казахской ССР, согласно которому проведены первые всенародные выборы лидера страны. 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента Республики Казахстан, на которых Главой государства избран Нурсултан Назарбаев.

В 2006 году в Москве состоялось знаменательное событие: широкому кругу российских читателей и литературоведов презентована книга «Мухтар Ауэзов» из серии «Жизнь замечательных людей», основанной в 1890 году Ф. Павленковым. Серия биографий московского издательства «Молодая гвардия» пополнилась мастерски написанной Николаем Анастасьевым книгой о великом казахском писателе и ученом Мухтаре Ауэзове.

В 2007 году Казахстан, Иран и Азербайджан подписали соглашение о строительстве железнодорожной ветки. Документ подписан в рамках саммита глав прикаспийских государств в Тегеране лидерами стран Нурсултаном Назарбаевым, Ильхамом Алиевым и Махмудом Ахмадинежадом. Этот проект предусматривал строительство железной дороги из Казахстана в Иран через Туркмению по направлению Узень - Гызылгая - Берекет - Этрек - Горган.

В 2015 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные золотую и серебряную монеты «Год обезьяны» из серии «Восточный календарь» и памятную серебряную монету «Райская мухоловка» из серии «Фауна и флора Казахстана». Обе - номиналом 500 тенге.

В 2016 году фильм казахстанского режиссера Елзата Ескендира «Өліара» (Межсезонье, англ. Off-season, 2016) получила награду Пусанского международного кинофестиваля (BIFF, Busan International Film Festival), который прошел в Южной Корее. Казахстанская короткометражка получила азиатский «Оскар». Фильм снят по мотивам одноименной повести казахского писателя Оралхана Бокея.

В 2017 году в Алматы прошел международный шахматный турнир President Almaty Union chessplayers Cup-2, победителем которого стала казахстанская шахматистка, четырехкратная чемпионка мира среди девочек, мужской международный мастер и гроссмейстер среди женщин Жансая Абдумалик. По итогам 9 туров Жансая набрала 7,5 очков и заняла 1 место. Отдельно стоит отметить рейтинговый перформанс Жансаи - 2679. В итоге международный рейтинг шахматистки вырос на 80 пунктов.

В турнире приняли участие 54 шахматиста (из них 9 международных гроссмейстеров и 9 международных мастеров) из 9 стран, в том числе из Казахстана.

В 2019 году в Совете Европы состоялась церемония подписания соглашения между Республикой Казахстан и Советом Европы в отношении вступления нашей страны в Группу государств против коррупции (ГРЕКО). В перспективе это позволит укрепить сотрудничество со странами Европы по вопросам оказания правовой помощи, экстрадиции преступников и возврата незаконно нажитого ими имущества и создаст основу по участию сотрудников правоохранительных органов Казахстана в проводимых по международным следственным поручениям оперативно-розыскных мероприятиях на территории европейских государств.

В 2019 году в Усть-Каменогорске состоялась церемония доставки первой партии низкообогащенного урана (НОУ) в Банк низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Казахстане (БНОУ).

В Банке НОУ МАГАТЭ будет храниться 90 метрических тонн гексафторида урана, пригодного для изготовления топлива для стандартного легководного реактора на атомных электростанциях. Этот резерв НОУ не является радиактивным отходом, не несет угрозы для населения и окружающей среды и предусмотрен на случай, если государства-члены МАГАТЭ столкнутся с прекращением традиционных поставок топлива по политическим мотивам.

В 2020 году Казахстан получил уникальные архивные материалы, связанные с участием казахстанцев в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Здесь были материалы обо всех полках, подразделениях, частях, которые воевали, как воевали, где воевали, списки. Здесь подлинные документы и решения начальников Генерального штаба и Верховного Главнокомандующего на тот момент и руководителя Ставки. Также был передан оригинальный выпуск газеты 1941-1942 годов, где опубликованы первые упоминания о панфиловцах в боях под Москвой.

В 2020 году впервые была издана энциклопедия «Аль-Фараби» на казахском языке, содержание которой включает исторические факты, сведения, географические объекты, биографические данные, жизненный путь и научное наследие мыслителя (трактаты и комментарии к ним), понятия и термины, труды известных ученых периода арабо-мусульманского Ренессанса.

Эта уникальная энциклопедия на казахском языке дает осмысление всего наследия Аль-Фараби, которое строится на принципе гуманизма для построения добродетельного общества.

В 2021 году во Дворце Президента Республики Кипр состоялась церемония награждения премией «Дипломат года». Престижной номинации был удостоен посол Казахстана Сатыбалды Буршаков.

В своем выступлении казахстанский дипломат отметил, что награждение этой престижной премией является признанием активной роли нашей страны в международном сообществе и, в частности, в отношениях с Европейским союзом.

В 2021 году в рамках заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 30-летия закрытия Семипалатинского испытательного полигона Республика Казахстан и Республика Кирибати выступили с Совместным заявлением в поддержку позитивных обязательств в рамках Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Позитивные обязательства по договору предусматривают меры помощи по реабилитации населения и окружающей среды, подвергнувшихся радиационному заражению после ядерных испытаний.

Кирибати - островное государство в Тихом океане, пострадавшее от последствий ядерных испытаний США и Великобритании в 50-60 годах ХХ века.