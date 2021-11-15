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16 ноября состоится шестое заседание Национального совета общественного доверия
15 Ноября 2021 11:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 ноября 2021 года состоится шестое заседание Национального совета общественного доверия. Об этом сообщил в Telegram помощник Президента РК Ерлан Карин.
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Заседание будет проведено в онлайн формате с подключением из разных регионов. На повестке заседания планируется обсуждение хода реализации ранее данных в рамках Нацсовета поручений Президента, а также предложений членов НСОД по общественному, социально-экономическому и региональному развитию.
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