16 ноября состоится шестое заседание Национального совета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 ноября 2021 года состоится шестое заседание Национального совета общественного доверия. Об этом сообщил в Telegram помощник Президента РК Ерлан Карин.

Заседание будет проведено в онлайн формате с подключением из разных регионов. На повестке заседания планируется обсуждение хода реализации ранее данных в рамках Нацсовета поручений Президента, а также предложений членов НСОД по общественному, социально-экономическому и региональному развитию.