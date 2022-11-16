16 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

16 Ноября 2022, 08:00

16 Ноября 2022, 08:00

16 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1975) родился- министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.

Родился в Шымкенте. Окончил Казахский государственный аграрный университет (1996), экономист-бухгалтер; Бристольский университет, Великобритания, магистр экономики, финансов и менеджмента (2011); Оксфордский университет, бизнес-школу имени Said, Великобритания (2011).

Трудовая деятельность: ведущий специалист, заведующий сектором, начальник отдела, заместитель начальника управления, исполняющий обязанности заместителя директора департамента лицензирования и надзора национальной комиссии РК по ценным бумагам (1996-2001); начальник управления инспектирования департамента финансового надзора Национального банка РК (2001-2004); начальник управления инспектирования департамента надзора за банками Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (2004-2005); служба в органах финансовой полиции, Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК (2005-2010); советник председателя правления АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» (05.2011-07.2011); заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК (2011-2012); председатель Комитета казначейства Министерства финансов РК (2012-2014); вице-министр финансов РК (2014-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2015); медалью «Ерен еңбегi үшiн» (2008); нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі» (2011); почетной грамотой председателя Агентства финансовой полиции РК (2007).

47 лет назад (1975) родился АБДУАЛИЕВ Акан Жылкышыбаевич - заслуженный деятель Республики Казахстан, музыкальный педагог, лауреат государственной молодежной премии «Дарын».

Родился в Алматинской области. Окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, артист; Алматинскую академию экономики и статистики, преподаватель и бакалавр экономики.

Трудовая деятельность: солист филармонии имени Суюнбая Алматинской области; артист РГКП «ГКО «Казахконцерт», преподаватель эстрадно-циркового колледжа имени Ж. Елебекова, Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, заместитель директора, директор республиканской музыкальной школы-интерната имени А. Жубанова; директор Казахской государственной филармонии имени Жамбыла (2015-2016); руководитель управления культуры Алматинской области (2016-2018); заместитель акима Алматинской области (2018-2019); ректор Казахской национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова (2019-2021); председатель Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2021-2022).

47 лет назад (1975) родился ПИРИЕВ Аскер Аллавердиевич - заместитель генерального директора ТОО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан», член Ассамблеи народа Казахстана, руководитель турецкого этнокультурного объединения «Ахыска» г. Астана.

Окончил ШКЭиБ, экономика и менеджмент (1992-1995); Университет «Туран», международная экономика и бизнес (2001); Казахский университет технологии и бизнеса, магистр экономических наук (2013).

Трудовая деятельность: региональный директор ТОО «МТК ХИЛАЛ», Шымкент, Акмола (1995-1998); заместитель генерального директора ТОО «Ак-пласт инжиниринг» (1998-2003); генеральный директор ТОО «Алем-Систем» (2003-2011); директор ТОО «Алуана», отель «Тенгри» (с 2011 года).

Награжден медалями «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «20 лет АНК», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл»; Благодарственными письмами Президента РК, почетными грамотами акима города Астана, Ассамблеи народа Казахстана, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других государственных органов.

39 лет назад (1983) родился САПИЕВ Серик Жумангалиевич - заслуженный мастер спорта Республики Казахстан; обладатель Кубка Вэла Баркера 2012 года, заслуженный деятель спорта Республики Казахстан.

Родился в г. Абай Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, факультет физической культуры и спорта, факультет экономики.

Трудовая деятельность: служба в Вооруженных силах РК (2002-2004); обучался в Карагандинском государственном университет имени Е.А Букетова, по специальностям «педагог физической культуры» и «юриспруденция» (2003-2009); окончил КарГТУ, получив академическую степень бакалавра по специальности «горное дело» (2011-2014); студент Казахской академии спорта и туризма, академическая степень магистр педагогических наук (2014-2016); стипендиат программы «Болашак» по специальности спортивный менеджер (2014); сверхсрочная воинская служба по контракту (2004-2014); тренер-преподаватель ОЮЛ в ФА «Казахстанская федерация бокса» (2010-2012); спортивный директор ОЮЛ в ФА «Казахстанская федерация бокса» (2013-2014); инструктор-спортсмен штатной национальной команды РК по боксу (2005-2013); генеральный директор ТОО ПСК «Astana Arlans» (2014-2017); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2017-2019); председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2019-2021).

Награжден орденами «Парасат» (2008.), «Отан» (2012); юбилейными медалями «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).