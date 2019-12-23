16 новых реанимобилей планируют купить для Павлодарской облстанции скорой медпомощи

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 265 000 вызовов, 126 вылетов санитарной авиации, 128 «удержаний звонка» произвели медики Павлодарской областной станции скорой помощи в 2019 году, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Восемь минут – время доезда бригады скорой помощи на вызов в городских условиях. За счёт этого показателя павлодарская служба 103 считается самой оперативной в стране, - сообщили журналистам в пресс-службе станции скорой медицинской помощи Павлодарской области. - В данном случае речь идёт о вызовах первой, второй и третьей категорий срочности, когда жизни или здоровью пациента представлена реальная угроза, и ему требуется немедленная медицинская помощь. Что касается времени прибытия бригады на трассовые ДТП, сегодня оно составляет двенадцать минут».

Быстрому реагированию на аварии помогало открытие шести дополнительных пунктов скорой помощи на загородных трассах Павлодарской области, отметили медики. Работники этих пунктов выезжают не только на аварии, но и обслуживают население близлежащих сел. Длительность пребывания бригады на вызове сократилась с 41 минуты до 30 минут.

«62,5 процента - показатель успешных реанимаций службы. В среднем по Казахстану индикатор успешных реанимаций составляет 40,7 процента, - добавили в пресс-службе. - Павлодарским работникам скорой помощи удалось улучшить этот показатель за счёт нескольких факторов; первое – это высокая подготовка и их постоянное обучение, на сегодняшний день каждый сотрудник павлодарской службы 103 имеет навык оказания реанимационного пособия. Второе – это техническое оснащение: все 103 единицы санитарного транспорта, входящие в парк скорой помощи, оснащены по высокой категории «С»-реанимобиль».

В службе скорой помощи Павлодарской области уделяют большое внимание обновлению оборудования, утверждают здесь. Совсем недавно для санитарной авиации закупили новые видеоларингоскоп, переносной УЗИ-аппарат, анализатор кислотно-щелочного состояния и многое другое. Специализированные бригады скорой помощи оснастили иммобилизиационными вакуумными матрацами, которые принимают форму лежащего человека, и одеялами с электроподогревом для транспортировки пациентов в холодное время года.

«По состоянию на декабрь воздушные суда санитарной авиации Павлодарской области вылетали на срочные вызовы 126 раз. Это почти на 30 процентов больше от запланированного объёма на год, - подсчитали специалисты. - Реанимобили санавиации выезжали 417 раз, тогда как в прошлом году за это же время спецавтотранспорт использовали в 348 случаях. Воздушный транспорт санитарной авиации чаще всего направляли в Экибастуз – 71 раз, а автотранспорт – в Аксу (132 раза) и Экибастуз (75 раз)».

Как отметили в пресс-службе «скорой», с начала года специалисты санавиации произвели 21 операцию, 66 консультаций и 406 транспортировок пациентов в тяжёлом состоянии.

«128 «удержаний звонка» выполнили диспетчеры службы 103, - также поделились статистикой в пресс-службе станции. - Павлодарские медики первыми в Казахстане начали применять метод «удержания звонка». Его суть в том, что диспетчер даёт рекомендации человеку, находящемуся рядом с пациентом, что нужно делать до приезда бригады скорой помощи».

За время применения нового метода работники неотложки дистанционно инструктировали трое домашних родов, консультировали в семи случаях попадания инородного тела в дыхательные пути и 20 раз помогли временно остановить кровь, подчеркнули в организации.

«265 000 вызовов уже обслужила станция скорой помощи Павлодарской области в 2019 году. В последние годы в среднем только из Павлодара, Экибастуза и Аксу в службу 103 поступает около 650 вызовов; в выходные и праздничные дни их количество доходит до 1000», - сообщили на областной станции скорой медпомощи.

Из сельских районов диспетчеры скорой помощи принимают по 100-120 звонков в сутки.

«В следующем году в станции скорой помощи Павлодарской области хотят улучшить достигнутые показатели. Во-первых, медики намерены закупить в лизинг 16 новых реанимобилей, - рассказали здесь. - Во-вторых, в планах - открыть ещё один дополнительный пункт службы 103 на трассе Павлодар–Аксу–Курчатов. Также на станции намерены уделить большое внимание подготовке и обучению кадров».

Павлодарские медработники планируют получить сертификат по линии Всемирной организации здравоохранения, который позволит им оказывать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях в других странах, отметили в пресс-службе. Кроме того, в службе хотят подготовить собственных инструкторов, которые смогли бы обучать медработников оказанию неотложной помощи по международным стандартам.