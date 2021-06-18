16 новых медицинских объектов построят в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области будет построено 16 медицинских объектов. Об этом сообщил глава региона Махамбет Досмухамбетов в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируем повысить уровень обеспеченности инфраструктурой и оснащенности системы здравоохранения, улучшить такие показатели, как охват медицинскими услугами жителей области, доступность высокотехнологичных медицинских услуг, снижение смертности за счет строительства 16 медицинских объектов, включая областную многопрофильную больницу и радиологический корпус для лечения онкобольных», - сказал Махамбет Досмухамбетов.

Было отмечено, что по поручению Главы государства 21 мая Правительством принят Комплексный план социально-экономического развития Атырауской области на 2021-2025 годы, направленный на решение актуальных проблем, беспокоящих жителей области, повышение их уровня жизни и обеспечение комплексного развития региона.

Соответствующее поручение было дано Президентом страны по итогам ознакомления с насущными нуждами населения региона, с учетом вклада области в развитие экономики независимого Казахстана.



