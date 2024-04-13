16 населенных пунктов в Костанайской области до сих пор остаются без электричества

Около 16 небольших населенных пунктов до сих пор остаются без электричества. В настоящее время разработана смета, готовится необходимый материал и опоры. Об этом на брифинге на площадке СЦК сообщил заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В двух городах и 4 районах Костанайской области объявлен режим ЧС. Во всех этих регионах созданы и работают комиссии по возмещению ущерба пострадавшим. Решения об оплате принимаются комиссиями после оценки и технического осмотра недвижимого, движимого имущества и скота.

— На сегодня обследовано 354 дома, из них 158 домов подлежат восстановлению. По ним после проведения оценки будет выплачиваться сумма ущерба. По домам, которые не подлежат восстановлению — это 196 домов — будет предоставляться жилье. По данным ветеринарной службы, вследствие паводка падеж скота на сегодня составил 971 голова. По 214 головам прошла оплата, — рассказал Ерлан Спанов на площадке СЦК.

Он отметил, что работа по социальной поддержке пострадавшего населения ведется с первых дней паводка. Выплачено по 828 заявлениям 187 млн тенге, работа по приему заявлений и оплате продолжается.