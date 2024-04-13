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    12:40, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    16 населенных пунктов в Костанайской области до сих пор остаются без электричества

    электричество
    Фото: Максат Шагырбаев/ агентство Kazinform

    Около 16 небольших населенных пунктов до сих пор остаются без электричества. В настоящее время разработана смета, готовится необходимый материал и опоры. Об этом на брифинге на площадке СЦК сообщил заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В двух городах и 4 районах Костанайской области объявлен режим ЧС. Во всех этих регионах созданы и работают комиссии по возмещению ущерба пострадавшим. Решения об оплате принимаются комиссиями после оценки и технического осмотра недвижимого, движимого имущества и скота.

    — На сегодня обследовано 354 дома, из них 158 домов подлежат восстановлению. По ним после проведения оценки будет выплачиваться сумма ущерба. По домам, которые не подлежат восстановлению — это 196 домов — будет предоставляться жилье. По данным ветеринарной службы, вследствие паводка падеж скота на сегодня составил 971 голова. По 214 головам прошла оплата, — рассказал Ерлан Спанов на площадке СЦК.

    Он отметил, что работа по социальной поддержке пострадавшего населения ведется с первых дней паводка. Выплачено по 828 заявлениям 187 млн тенге, работа по приему заявлений и оплате продолжается.

    Теги:
    Электроэнергия Костанайская область Режим ЧС Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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