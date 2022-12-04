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16 многоэтажек и более 40 частных домов остались без тепла в Петропавловске

4 Декабря 2022, 13:37
16 многоэтажек и более 40 частных домов остались без тепла в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске устраняют последствия технологического нарушения на тепломагистрали, из-за которого без тепла остались несколько десятков домов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», бригада ТОО «Петропавловские тепловые сети» приступила к работе в 10 часов утра.

Из-за технологического нарушения на тепломагистрали №15 временно ограничено теплоснабжение 16 многоэтажек по улицам Жукова, Кизатова, Победы и Заречной и 42 частных жилых домов по Жукова, Кизатова, 2-й и 3-й Кирпичной и 1-й Заречной.

«Специалисты проводят замену прокладки дренажной системы. Расчётное время завершения работ 16.00 часов. Бригада теплосетевой компании работает оперативно. Проблем с подключением объектов не будет», - проинформировали в пресс-службе.

В АО «Севказэнерго» заверили, что ситуация штатная, ничего экстраординарного не произошло.

Пару дней назад Петропавловскую ТЭЦ-2 посетил новый аким области Айдарбек Сапаров. Он давал поручение контролировать состояние теплотрасс для бесперебойного обеспечения теплом города и районов.


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