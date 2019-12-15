16 многодетных семей отметили новоселье в Аксу

АКСУ. КАЗИНФОРМ - В Аксу восемь двухквартирных жилых домов презентовали в микрорайоне индивидуального жилищного строительства, передаёт pavlodarnews.kz.

Арендное жилье в микрорайоне ИЖС построили по программе «Нурлы жер» и подключили к централизованному тепло-, водо- и электроснабжению. Среди новоселов - многодетные семьи, которым раньше приходилось жить у родственников или снимать квартиру.









«Я сама воспитываю четверых детей и вынуждена была снимать в Аксу двухкомнатную квартиру, каждый месяц платила 30 тысяч тенге плюс оплачивала комуслуги, - вспоминает Мария Жаринова. - Было сложно, да и места нам не хватало. В новом доме просторно и, что самое главное, очень тепло».





«Мы с сёстрами уже выбрали, у кого и где будут комнаты, - говорит старший сын Марии Андрей. - Раньше мы жили в одной комнате. Мы с младшим братом будем в своей комнате, а Эвелина и Яна - в своей».





Площадь каждой квартиры составляет около 80 квадратных метров. Их строительством занимались пять подрядных организаций. Все дома возвели на одной улице.

В ближайшее время в этом микрорайоне сдадут ещё несколько домов для многодетных семей. После в микрорайоне начнут благоустройство улиц. Здесь уже установили 300 опор освещения, 20 из которых подключены к электричеству.

«Главная задача, которую ставит перед нами Президент Касым-Жомарт Токаев, - обеспечение людей жильём, и в Павлодарской области стараются решать этот вопрос, - сказал во время открытия нового жилого микрорайона глава региона Булат Бакауов. - Хочется отметить строителей, которые качественно и в короткий срок возвели квартиры. Поздравляю с наступающим Днём независимости каждого новосела. Надеюсь, что в ваших домах будет всегда тепло и уютно».

Застройка в микрорайоне индивидуального жилищного строительства Аксу началась еще в 2016-2017 годах, когда его обеспечили инженерно-коммуникационной инфраструктурой. Согласно генеральному плану до конца 2025 года здесь же предусмотрено строительство детских садов, школ, поликлиник и объектов торговли.