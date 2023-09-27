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    11:53, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    $16 млн задолжало АО «KEGOC» международному банку

    $16 млн задолжало АО «KEGOC» междунородному банку
    Фото: из открытых источников

    Как идет процесс погашения долгов АО «KEGOC» перед международными финансовыми организациями, рассказал глава компании Наби Айтжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - У нас сейчас остался займ с ЕБРР - международным банком реконструкции и развития, по нему небольшой остаток есть порядка 16 млн долларов, но он идет у нас согласно графику и погашение планируется до 2034 года, - сказал Наби Айтжанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    Он также добавил, что по ЕБРР досрочно погашена часть займа.

    - Я еще хочу сказать, что по ЕБРР мы досрочно погасили часть займа в прошлом году и в этом году. Мы сейчас идем по графику с большим опережением, - добавил Наби Айтжанов.

    Ранее глава «KEGOC» назвал размер своей зарплаты и размер средней зарплаты сотрудников компании.

    Теги:
    Экономика Энергетика
    Автор
    Серик Сабеков
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