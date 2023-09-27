$16 млн задолжало АО «KEGOC» международному банку

Как идет процесс погашения долгов АО «KEGOC» перед международными финансовыми организациями, рассказал глава компании Наби Айтжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- У нас сейчас остался займ с ЕБРР - международным банком реконструкции и развития, по нему небольшой остаток есть порядка 16 млн долларов, но он идет у нас согласно графику и погашение планируется до 2034 года, - сказал Наби Айтжанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Он также добавил, что по ЕБРР досрочно погашена часть займа.

- Я еще хочу сказать, что по ЕБРР мы досрочно погасили часть займа в прошлом году и в этом году. Мы сейчас идем по графику с большим опережением, - добавил Наби Айтжанов.

Ранее глава «KEGOC» назвал размер своей зарплаты и размер средней зарплаты сотрудников компании.