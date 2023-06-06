АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 млн тенге выманили аферисты у пенсионерки в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратилась жительница столицы. По словам потерпевшей, неизвестные выманили у нее денежные средства в размере 16 млн тенге, сообщив по телефону, что ее дочь находится в полиции, а для решения проблемы нужно срочно отправить деньги. 69-летняя женщина рассказала, что около полуночи на домашний телефон позвонила девушка и плачущим голосом сообщила: «Мама, я попала в аварию и нахожусь в полиции, чтобы решить проблемы, мне нужны деньги». Затем трубку взял мужчина и, представившись полицейским, проинструктировал ее, что сейчас к ней приедет коллега и заберет денежные средства. На вопрос, сколько нужно денег для решения вопроса, ответили – отдать все что есть. Пожилая женщина, не разобравшись, стала собирать деньги.

Пенсионерка насчитала 16 млн тенге, которые собирала для совершения хаджа в Мекку. Но подумав, что безопасность дочери важнее, передала их прибывшему мужчине. После, опомнившись, и поняв, что дочь в порядке, доверчивая женщина обратилась в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 26-летний мужчина, который прибыл в качестве курьера и взял деньги у женщины. Злоумышленник признался, что за услугу «курьера» ему полагалось 10% от общей суммы. С похожим заявлением в полицию обратилась 54-летняя женщина, которая также стала жертвой обмана. По аналогичной схеме ее обманул неизвестные и присвоили 2 млн 650 тысяч тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 20-летний молодой человек. Он водворен в изолятор временно содержания ДП Астаны.

«По фактам проводится досудебное расследование. Злоумышленники водворены в Изолятор временного содержания города. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы», – сказал начальник УКП ДП Астаны Дастан Калиев.