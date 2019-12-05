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16 млн тенге, выделенные на лесоустроительные работы, похитили в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О работе Антикоррупционной службы по пресечению хищений бюджетных средств рассказали в антикоррупционном ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам первого заместителя Антикоррупционной службы Жамбылской области Равиля Тюлебаева, департамент в этом году завершил расследование уголовного дела в отношении ряда должностных лиц управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.
«Злоупотребляя должностными полномочиями, эти лица способствовали хищению бюджетных средств, выделенных для установки квартальных и указательных столбов, а также, лесоустроительных работ на территории области. Ущерб государству составил свыше 16 млн. тенге», - пояснил спикер.
По результатам судебного разбирательства по этому уголовному делу, заместитель руководителя облуправления природных ресурсов и регулирования природопользования М. Заурбеков осужден к четырем годам лишения свободы. Директор Коскудукского учреждения по охране лесов и животного мира Н. Нурмолдаев осужден к четырем годам ограничения свободы. Директор Караконызского учреждения по охране лесов и животного мира А. Орумбаев получил срок три года ограничения свободы. Директор ТОО «Шынбота» К. Солтаев осужден к трем годам ограничения свободы. И руководитель товарищества «Нурсаудакент» К. Канатбеков - к двум годам ограничения свободы.
Первый заместитель Антикоррупционной службы Жамбылской области Равиль Тюлебаев почеркнул, что когда превентивные меры исчерпаны, Антикоррупционной службой применяются меры уголовно-процессуального воздействия.
«Глава государства постоянно озвучивает свою позицию о необходимости ужесточения ответственности и подотчетности за реализацию государственных программ и использования бюджетных средств. Подчеркивая при этом, что правонарушения, связанные с неэффективным использованием или хищением народных средств, будут жестко пресекаться и наказываться», - сказал спикер.
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