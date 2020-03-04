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16 млн тенге в Фонд медстрахования внесли самозанятые карагандинцы
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С момента введения единого совокупного платежа больше 16 миллионов тенге заплатили в Фонд медстрахования неформально занятые жители Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для самозанятого населения - это удобный платеж, так как идет пенсионный стаж, участие в соцсистеме, человек числится в налоговых органах официально. А также при регулярной уплате ЕСП граждане получат статус «застрахован» и бесплатный доступ не только к гарантированному объему бесплатной медпомощи, но и к пакету ОСМС, в который входят консультативно-диагностические услуги и высокотехнологические операции», - отметила руководитель отдела карагандинского филиала Фонда медстрахования Светлана Щеткина.
Напомним, ЕСП действует в Казахстане с 1 января 2019 года. С этого времени хоть раз внесли платеж больше 6,5 тыс. жителей региона.
Единый совокупный платеж - упрощенный способ участия сразу в нескольких системах для неформально занятых граждан. Он включает четыре вида обязательных отчислений от общей фиксированной суммы ЕСП (1 МРП для городского населения - 2651 тенге и 0,5 МРП для сельского – 1326):
• 10% идут на индивидуальный подоходный налог (ИПН);
• 20% - на социальные отчисления в государственный фонд соцстрахования;
• 30% - на пенсионные выплаты в ЕНПФ;
• 40% - на отчисления в фонд обязательного социально-медицинского страхования.
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