16 млн тенге на ставки: сотрудника акимата Сатпаева уволили
В области Улытау за нарушение антикоррупционного законодательства уволен государственный служащий. Выяснилось, что он делал крупные ставки в букмекерских компаниях, передает корреспондент агентства Kazinform.
Прокуроры области Улытау в ходе проверок установили, что главный специалист акимата города Сатпаев систематически нарушал требования по антикоррупционным ограничениям.
— Согласно официальной информации, предоставленной букмекерскими компаниями «1XBET» и «OLIMPBET», он осуществлял ставки в азартных играх на сумму около 16 миллионов тенге, — сообщили в прокуратуре области Улытау.
По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора государственного служащего уволили с занимаемой должности.
В прокуратуре области добавили, согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции», государственные служащие обязаны соблюдать ряд антикоррупционных ограничений, в том числе запрет на участие в азартных играх и пари, проводимых с использованием телекоммуникационных сетей и интернет-ресурсов.
Ранее сообщалось, что Председателя судебной коллегии области Улытау задержали по подозрению в коррупции. Предположительно он получил крупную сумму через третье лицо.