16 млн тенге на ставки: сотрудника акимата Сатпаева уволили

Прокуроры области Улытау в ходе проверок установили, что главный специалист акимата города Сатпаев систематически нарушал требования по антикоррупционным ограничениям.

— Согласно официальной информации, предоставленной букмекерскими компаниями «1XBET» и «OLIMPBET», он осуществлял ставки в азартных играх на сумму около 16 миллионов тенге, — сообщили в прокуратуре области Улытау.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора государственного служащего уволили с занимаемой должности.

В прокуратуре области добавили, согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции», государственные служащие обязаны соблюдать ряд антикоррупционных ограничений, в том числе запрет на участие в азартных играх и пари, проводимых с использованием телекоммуникационных сетей и интернет-ресурсов.

Ранее сообщалось, что Председателя судебной коллегии области Улытау задержали по подозрению в коррупции. Предположительно он получил крупную сумму через третье лицо.