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    09:58, 14 Июль 2025 | GMT +5

    16 млн тенге на ставки: сотрудника акимата Сатпаева уволили

    В области Улытау за нарушение антикоррупционного законодательства уволен государственный служащий. Выяснилось, что он делал крупные ставки в букмекерских компаниях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Азартные игры, лудомания
    Фото: freepik.com

    Прокуроры области Улытау в ходе проверок установили, что главный специалист акимата города Сатпаев систематически нарушал требования по антикоррупционным ограничениям.

    — Согласно официальной информации, предоставленной букмекерскими компаниями «1XBET» и «OLIMPBET», он осуществлял ставки в азартных играх на сумму около 16 миллионов тенге, — сообщили в прокуратуре области Улытау.

    По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора государственного служащего уволили с занимаемой должности.

    В прокуратуре области добавили, согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции», государственные служащие обязаны соблюдать ряд антикоррупционных ограничений, в том числе запрет на участие в азартных играх и пари, проводимых с использованием телекоммуникационных сетей и интернет-ресурсов.

    Ранее сообщалось, что Председателя судебной коллегии области Улытау задержали по подозрению в коррупции. Предположительно он получил крупную сумму через третье лицо.

    Теги:
    Азартные игры Регионы Улытауская область Прокуратура
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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