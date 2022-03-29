СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 16 миллионов тенге выделено на откачку талой воды в Семее. В планах - откачать 25 тысяч кубов талой воды и доставить инертный материал в объеме 5000 кубов. Поставщиком определен ТОО «Семей Тазалык». Об этом сообщили на брифинге в РСК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр г. Семея.

«С 5 по 11 марта поступило 939 заявок от жителей города. На сегодня откачано более 4 800 кубических метров. К местам подтопления подвезено 576 кубометров инертного материала. На содержание дренажно-ливневой канализации в этом году направлено 114 млн тенге. Началась откачка резервуаров и работа по открытию крышек колодцев канализации от наледи для приема талой воды», – сообщил главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Семея Жасар Тусупов.

В целом обстановка по Семейскому региону стабильна. Уровень воды на Иртыше при критической отметке 450 см составляет 149 см.

«Лед на реке Иртыш вскрылся до поселка Мирный, ниже по течению имеются промоины. 5 марта произведены взрывные работы по дроблению льда на Иртыше в поселке Мирный, район Ипподрома. Взрывные работы производились компанией ТОО «KAZ EXPLO SERVICE». Местными исполнительными органами откачано 15000 кубометров талой воды из частного сектора и 7214 кубов талой воды с улиц города», – заключил заместитель начальника управления по ЧС г. Семея подполковник гражданской защиты Ернар Жалелов.