16 миллионов человек оказались на карантине в Италии из-за коронавируса

РИМ. КАЗИНФОРМ - Италия поместила на карантин около 16 миллионов человек в попытке сдержать распространение коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Любой, кто живет в Ломбардии и 14 других центральных и северных провинциях Италии, должен будет получить специальное разрешение на поездки. Милан и Венеция также оказались на карантине.

Премьер-министр Джузеппе Конте также объявил о закрытии школ, спортивных залов, музеев, ночных клубов и других объектов по всей стране. Италия – единственная страна за пределами Китая, предпринявшая подобные радикальные меры. Продлятся эти меры до 3 апреля.

В Италии зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Европе, в субботу сообщалось о резком росте числа инфекций. Строгие новые карантинные меры затрагивают четверть итальянского населения и сосредоточены в северной части страны.

Число погибших от коронавируса в Италии превысило 230 человек. Официальные лица страны сообщили о более чем 36 смертельных случаях за последние 24 часа. Количество подтвержденных случаев возросло более чем на 1 200 до 5 883 случаев в субботу.

«Мы хотим гарантировать здоровье наших граждан. Мы понимаем, что эти меры повлекут жертвы, иногда маленькие, а иногда и очень большие», - заявил Конте рано утром в воскресенье.

Согласно новым мерам, люди не будут иметь возможность въезжать или покидать весь северный регион Ломбардии, где проживает 10 миллионов человек, за исключением доступа по экстренным причинам. Милан - главный город в регионе.

Те же ограничения распространяются на 14 провинций: Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро, Урбино, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано Кузьо Оссола, Верчелли, Падуя, Тревизо и Венеция.