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16-метровый аквариум лопнул в одном из отелей Берлина

16 Декабря 2022, 14:39
16-метровый аквариум лопнул в одном из отелей Берлина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 16-метровый аквариум лопнул в отеле Dom Aquaree, который находится в самом центре Берлина. В аквариуме было 1,5 тысячи морских обитателей. Два человека пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Morgenpost.de.

В сети Twitter пользователи делятся видео с места происшествия.

Отель Dom Aquaree находится на улице Карл-Либкнехт-Штрассе в центре Берлина, недалеко от берлинской площади Александерплац и знаменитой телебашни. Аквариум считался одним из самых больших в мире. В нем содержалось 1,5 морских животных и 1 млн литров воды, которая вместе с рыбами вытекла на улицу.



Как сообщает агентство Reuters, причина случившегося пока не установлена, но по предварительной версии это произошло из-за усталости материалов.

Сейчас улица, где находится отель с аквариумом, перекрыта. На дороге много воды. На месте работают 100 сотрудников аварийно-спасательных служб.

Для эвакуации постояльцев отеля организованы специальные маршрутные автобусы. На данный момент температура воздуха в Берлине составляет -7°.

Главное фото: Кей Нитфельд

Фото в тексте из канала Twitter


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