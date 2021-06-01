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    09:02, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    16 медалей получила сборная Казахстана на ЧА-2021 по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам чемпионата Азии, который прошёл в Дубае, ОАЭ, сборная Казахстана по боксу завоевала 16 медалей: 8 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    AIBA, являющаяся организатором турнира перед стартом соревнований объявила о призовых — 10 тысяч долларов за 1 место, 5 тысяч — 2 и 2500 — за третье. Таким образом, только от международной ассоциации бокса казахстанские боксеры получили 115 000 долларов США.

    Помимо этого, президент казахстанской Федерации бокса Кенес Ракишев объявил о призовых от Федерации, которые составили также 10, 5 и 2,5 тысячи долларов США.

    Итого, на всю сборную Казахстана боксеры заработали 230 000 долларов.


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