16 медалей получила сборная Казахстана на ЧА-2021 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам чемпионата Азии, который прошёл в Дубае, ОАЭ, сборная Казахстана по боксу завоевала 16 медалей: 8 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

AIBA, являющаяся организатором турнира перед стартом соревнований объявила о призовых — 10 тысяч долларов за 1 место, 5 тысяч — 2 и 2500 — за третье. Таким образом, только от международной ассоциации бокса казахстанские боксеры получили 115 000 долларов США.

Помимо этого, президент казахстанской Федерации бокса Кенес Ракишев объявил о призовых от Федерации, которые составили также 10, 5 и 2,5 тысячи долларов США.

Итого, на всю сборную Казахстана боксеры заработали 230 000 долларов.