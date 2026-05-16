16 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

77 лет назад (1949) родился БОЖКО Владимир Карпович — государственный деятель Республики Казахстан, председатель ОЮЛ «АРСК».

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Родился в Алматы. Окончил Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина (1971); Высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в Минске (1976).

Трудовая деятельность: слесарь-сантехник, инженер, старший мастер Алматинского электротехнического завода (1973–1975); оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник отделения 2-го управления, инспектор Инспекции Комитета государственной безопасности Казахской ССР, начальник отдела 3-го управления Комитета государственной безопасности Казахской ССР (1976–1989); заместитель начальника управления Комитета государственной безопасности по Целиноградской области (1989–1991); начальник управления Комитета национальной безопасности по Кокчетавской области (1991–1993); начальник управления Комитета национальной безопасности по Восточно-Казахстанской области (1993–1994); начальник Главного управления экономической безопасности Комитета национальной безопасности РК (1994–1997); первый заместитель начальника 2-го департамента Комитета национальной безопасности РК (1997–1998); начальник 2-го департамента (контрразведка) Комитета национальной безопасности РК (1998–1999); вице-президент фирмы «Джетсон Трейдинг ЛТД» (Jetson Trading LTD) и директор ее представительства в РК (1999–2001); первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (2001–2007); заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (2007); министр по чрезвычайным ситуациям РК (2007–2014); заместитель министра внутренних дел РК (2014–2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, заместитель председателя Мажилиса Парламента РК (2016–2021).

Награжден орденами «Айбын» II степени (2003), «Барыс» I степени (2010), юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008), 43 медалями СССР, Республики Казахстан и зарубежных стран.

77 лет назад (1949) родился ГОНОПОЛЬСКИЙ Игорь Марксович — казахстанский режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.

Фото: matritca.kz

Родился в Кызылорде. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени С. М. Кирова, журналист (1971); режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, режиссер кино и телевидения (1978).

Режиссер документальных фильмов «Первая станция» (1980), «Не помню» (1982), «Ночной хлеб» (1982), «Газоопасные работы» (1983), «Голубое золото» (1984), «О покойниках плохо не говорят» (1987), «Послесловие» (1989), «День первый» (1990), «Се ля ви» (1991), «Эйзенштейн в Алма-Ате (1941–1944)» (1998), «Столицы Великой степи» (1998), «Чистота цвета» (1999), «История будущего» (2001) и др.

Фильмы Гонопольского были представлены на международных и региональных фестивалях (Мюнхен, Сан-Себастьян, Сингапур, Москва, Санкт-Петербург, Алматы, Екатеринбург и др.), отмечены различными призами, дипломами, грамотами ВДНХ СССР.

56 лет назад (1970) родился МАКСУТОВ Кайрат Берикович — председатель правления АО «Самрук-Энерго».

Фото: samruk-energy.kz

Окончил Карагандинский кооперативный институт Казпотребсоюза по специальности «Экономист-ревизор» (1991).

Трудовая деятельность: ревизор управления учета и контроля Карагандинского облпотребсоюза (1991–12.1992); ведущий специалист отдела инвестиций и инноваций, начальник отдела международных расчетов и валютных операций, заместитель директора Карагандинского филиала АКБ «Игилик-Банк» (12.1992–03.1997); заместитель председателя Административного совета СЭЗ «Жайрем-Атасуйская специальная экономическая зона», заместитель акима Каражала (1997–1999); заместитель директора, директор Карагандинского филиала ОАО ДБ «Альфа-Банк» (1999–2004); вице-президент по экономике и финансам горно-отраслевого холдинга «Гефест» (2004–2009); заместитель председателя правления по финансам и экономике АО «Самрук-Энерго» (02.2009–02.2012); управляющий директор АО «Самрук-Энерго» (2012); управляющий директор по корпоративному управлению АО «Самрук-Энерго» (2012–2013); заместитель председателя правления АО «Самрук-Энерго» (2013–2018).

На занимаемой должности — с июня 2023 года.

54 года назад (1972) родился АБДЫХАНОВ Кайрат Алиханович — прокурор Северо-Казахстанской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «Юрист».

Трудовая деятельность: помощник прокурора Талгарского района, помощник, старший помощник прокурора Бостандыкского района, прокурор отдела прокуратуры Алматы, старший помощник прокурора Турксибского района, заместитель, первый заместитель прокурора Алмалинского района, помощник первого заместителя Генерального прокурора РК, помощник Генерального прокурора РК, прокурор Жамбылского района Алматинской области, прокурор Талдыкоргана, заместитель прокурора Атырауской области (1996–2010); заместитель прокурора Кызылординской области (2010–2012); заместитель прокурора Южно-Казахстанской области (2012–2017); первый заместитель прокурора Алматинской области (2017–2018).

На занимаемой должности — с февраля 2018 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл», «Мінсіз қызметі үшін» II, III степени, нагрудным знаком «Прокуратура озаты» I степени.

47 лет назад (1979) родился ТОКАНОВ Арман Кумарович — начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.

Фото: optimism.kz

Родился в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева по специальности «Экономика природопользования» (2001); университет «Кайнар» по специальности «Юриспруденция» (2004); Академию гражданской защиты МЧС РФ по специальности «Управление воинскими частями и соединениями» (2015).

Трудовая деятельность: старший офицер Управления по реагированию в чрезвычайных ситуациях ДЧС Восточно-Казахстанской области (2009–2011); старший офицер управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС Восточно-Казахстанской области (2011–2013); старший офицер управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области (2015); старший офицер отдела военно-мобилизационной работы управления гражданской обороны Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК (2015–2017); начальник отдела защиты населения и территорий управления гражданской обороны Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК (2017–2019); старший офицер управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны (2019); временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны (2019); заместитель начальника управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны (2019–2020); начальник управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны (2020); заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области (2020–2022); заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области (2022–2024).

На занимаемой должности — с февраля 2024 года.

33 года назад (1993) родился БАЙЖАНОВ Нурбол Ерланович — заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК.

Кадр из видео

Родился в Жанааркинском районе области Улытау. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности «Туризм»; университет «Туран-Астана» по специальности «Экономика».

Трудовая деятельность: эксперт Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК; эксперт, главный эксперт и руководитель управления в Комитете индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК; руководитель Управления внутреннего анализа Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК (04.2024–07.2025).

На занимаемой должности — с июля 2025 года.

Также в этот день родились:

91 год назад (1935–2019) родился АСКАР Оразакын Аскарулы — поэт.

Фото: adebiportal.kz

Родился в Илийском районе Восточного Туркестана (ныне — Или-Казахский автономный округ Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР). Окончил Институт наций в Урумчи, Казахский государственный университет имени С. М. Кирова (ныне — Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

В 1955 году перебрался на историческую родину — в Казахстан. Сразу после переезда в страну обратился в Союз писателей в Алматы, где встретился с поэтами Хамитом Ергалиевым, Гафу Кайырбековым, Жаппаром Омирбековым. Оценив творчество поэта по достоинству, они включили его стихи в сборник молодых поэтов «Қос жүрек». Благодаря знанию арабской графики в 1961 году его назначили младшим научным сотрудником Института истории, археологии и этнографии имени Ш. Уалиханова. В 1964–1970 годах занимал должность инструктора в Бюро пропаганды художественной литературы, работал заместителем в секции поэзии. В 1970–1984 годах работал заведующим отделом в Палате книги, а также до 1995 года был редактором отдела поэзии издательства «Жалын».

В 1983 году сборник стихов поэта под названием «Қорықтар әлеміне саяхат» стал обладателем приза Общества охраны природы Казахстана. В 1974 году эпос поэта «Туған жердің картасы» получил приз закрытого конкурса для детей и молодежи, организованного издательством «Жалын». Имеет сборники стихов «Тұңғыш», «Мейірім», «Белжайлау», «Балқарағай», «Өркеш», «Орбұлақ», «Күнгей», «Тәуелсіздік тартулары». Оразакын Аскарулы многие годы собирал народные выражения и опубликовал две книги, включающие 20 тысяч строк. Этот труд автора удостоился первого места в конкурсе собирателей устного творчества, совместно организованном Министерством культуры, Академией наук и Институтом литературы.