16 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день мирного сосуществования

8 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций своей резолюцией № 72/130 провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве. В международном формате мирное сосуществование — это тип отношений между государствами с различным общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает отказ от войны как средства решения спорных вопросов между государствами, а разрешение всех спорных вопросов — только путем переговоров.

День биографов

Такая дата была выбрана потому, что в этот день в 1763 году в Лондоне впервые встретились Сэмюэл Джонсон и его будущий биограф Джеймс Босуэлл.

Само слово «биография» произошло от двух древнегреческих слов — «жизнь» и «пишу». Именно благодаря скрупулезному и неутомимому труду биографов до наших дней дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях этой эпохи.

СОБЫТИЯ

В 1907 году потомок Абулхаира, депутат II Государственной думы от Уральской области Бахытжан Каратаев в своем выступлении в Госдуме 16 мая со всей остротой поднял аграрный и национальный вопросы, показал антинародность столыпинских планов переселения русских и украинских крестьян в Казахстан.

В 2000 году в Астане на фасаде дома, в котором жил Омирбек Арысланулы Жолдасбеков, была установлена памятная доска.

Омирбек Арысланулы Жолдасбеков (1931–1999) — видный государственный деятель, лауреат международной премии и премии Республики Казахстан, шесть раз избирался депутатом в высшие органы народного управления республики, один из авторов программ в системе образования высших учебных технических заведений Казахстана.

В 2007 году в Алматы на горе Кок-Тобе был установлен памятник легендарной группе «The Beatles». Скульптура представляет собой скамейку с сидящей на ней фигурой Джона Леннона с гитарой и фигурами трех стоящих позади остальных легендарных «битлов» — Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Ринго Старра. Фигуры являются точной копией оригиналов и полностью соответствуют стилистике, настроению и духу знаменитой четверки.

В 2011 году в голландском городе Девентер, имеющем архитектурную ценность и являющемся местом проведения ежегодных книжных ярмарок, состоялся фестиваль «Discover Kazakhstan», посвященный 20-летию независимости нашей страны.

В 2011 году в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева появилась именная аудитория известного казахстанского философа Жабайхана Абдильдина.

Жабайхан Абдильдин — академик и вице-президент Национальной академии наук Республики Казахстан, заслуженный деятель науки Республики Казахстан, лауреат Президентской премии мира и духовного согласия (1994).

Он был отмечен наградой «В знак признательности за верность и приверженность принципам ООН и неоценимый вклад в работу ООН в Казахстане за последние 15 лет». Награжден международной премией «Древо жизни» в номинации «Творческий долгожитель» (2010).

В 2012 году казахстанская памятная банкнота номиналом 10 000 тенге, посвященная 20-летию независимости Республики Казахстан, была признана «Лучшей банкнотой 2011 года» по итогам конкурса Международного банкнотного сообщества (IBNS).

Банкнота выпущена в июле 2011 года. Ее дизайн создан специалистами Национального банка РК совместно с иностранным партнером — компанией De La Rue. Напечатана на Банкнотной фабрике Национального банка РК.

В 2013 году в Алматы были вручены дипломы первым выпускникам Университета ШОС.

Университет ШОС — это инновационная форма интеграции вузов стран — членов организации в мировое образовательное пространство, которая стимулирует процессы разработки совершенно новых путей сотрудничества. Это сетевой университет нового типа, включающий более 60 ведущих вузов стран — членов организации. Его цель — подготовка специалистов для работы в различных международных проектах, реализуемых организацией, большинство из которых являются инновационными.

В 2013 году в Нью-Йорке путем подписания Совместного коммюнике на уровне постоянных представителей Республики Казахстан и Сент-Китс и Невиса при Организации Объединенных Наций между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

Федерация Сент-Китс и Невис — государство в восточной части Карибского моря, состоящее из двух островов — Сент-Китса и Невиса, относящихся к Малым Антильским островам. Площадь страны — 261 км². Столица — Бастер. Официальный язык — английский. Денежная единица — восточнокарибский доллар. Глава государства — британский монарх, представленный генерал-губернатором.

В 2014 году в Алматы состоялось открытие музея-квартиры Нургисы Тлендиева, где он прожил 19 лет. Главной ценностью музея-квартиры является комплекс предметов, выявляющий особенности духовной жизни его обитателя. Большая часть произведений Нургисы Тлендиева написана именно в этом доме. Открытие музея стало продолжением комплекса мероприятий, посвященных памяти выдающегося деятеля культуры.

В 2017 году в Центральном государственном архиве кинофотодокументов и аудиозаписей сотрудники научно-исследовательского центра «Бауыржантану» Таразского государственного педагогического института (ТарГПИ) нашли неизвестные видео- и звукозаписи легендарного казахстанского полководца и писателя Бауыржана Момышулы.

Впервые были представлены видео- и звукозаписи поздравления полководца с Новым годом и рассказ о подвиге панфиловцев. Также запечатлен уникальный момент соболезнования Бауыржана Момышулы матери погибшего казахского героя.

В 2019 году в Алматы открыли бронзовую скульптуру известного казахского режиссера Шакена Айманова. Бронзовая скульптура установлена на 30-сантиметровом гранитном постаменте. Автором работы стал казахстанский скульптор Нурлан Далбай.

Шакен Айманов — казахский актер, кинорежиссер. В Алматы именем кинорежиссера названы улица и киностудия «Казахфильм». На доме, где жил Шакен Айманов, установлена мемориальная доска. В Алматы также с 2003 года проходит ежегодный фестиваль игровых и анимационных фильмов «Звезды Шакена».

В 2019 году в Алматы открылся центр исламских финансов. Проект был реализован в сотрудничестве Казахского национального университета имени Аль-Фараби с Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) и Катарским университетом Хамад бин Халифа.

Уникальный центр проводит обучение навыкам биржевого трейдинга, основам фундаментального и технического анализа, финансовой инженерии. Также предусмотрена возможность практического инвестирования денежных средств в желаемый рыночный сегмент и сотрудничества с крупнейшими биржами. Центр станет научно-образовательным кластером по исламским финансам.

В 2021 году ученик девятого класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Кокшетау Асылхан Кали создал противоугонное устройство, распознающее отпечатки пальцев, и получил на него авторское право.

— Я хочу внести свой вклад в решение проблемы угонов машин. Владелец автомобиля и доверенные лица смогут открыть автомобиль и завести его двигатель, лишь прислонив палец к сканеру отпечатка пальца. Главным преимуществом этого проекта являются его безопасность и надежность. По расчетам, он будет в десятки раз превосходить классические противоугонные системы, — отметил Асылхан.

В 2023 году председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов принял участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Гейдара Алиева. Специальное заседание Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, посвященное 100-летию Гейдара Алиева, прошло в Баку. В нем приняли участие представители парламентов из 30 стран, а также межпарламентских организаций — Межпарламентского союза, Арабского парламента, ТюркПА и Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

В 2023 году Президент Касым-Жомарт Токаев принял победителей чемпионата мира по боксу в Ташкенте Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, серебряного призера Дулата Бекбауова, а также членов и тренеров сборной Казахстана по боксу. Глава государства поздравил спортсменов с яркой победой на мировом первенстве, которая стала значимым событием для всей страны.

В 2025 году в Астане стартовала стадия плей-офф кибертурнира по Counter-Strike 2 — PGL Astana 2025. Команды со всего мира сразились за призовой фонд в 625 тыс. долларов.

В 2025 году глава Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич вручил председателю Национальной комиссии, государственному советнику Ерлану Карину оригинал сертификата о включении обряда беташар в список ЮНЕСКО. В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств, а также руководители комитетов и других сообществ ЮНЕСКО в Казахстане. Национальная комиссия приветствовала принятое в конце прошлого года решение ЮНЕСКО о включении казахского свадебного обряда беташар в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.