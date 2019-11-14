16-летняя студентка пропала в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау пропала 16-летняя студентка колледжа, отправившаяся, якобы, к отцу в Зеренду, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«Заявление об исчезновении 16-летней Расулы Жанашей поступило в управление полиции города Кокшетау 13 ноября. По словам матери, 8 ноября ее дочь, студентка 1 курса одного из городских колледжей, сообщила, что поедет в село Зеренду к отцу, однако, как оказалось впоследствии, в населенный пункт девушка так и не приехала, вместе с тем, в течение этого времени периодически выходила на связь», - рассказали в полиции.

В последний раз женщина говорила с дочерью 12 ноября, но после 16 : 00 телефон несовершеннолетней оказался отключен, а, по словам подруги, Расула могла самостоятельно уехать в столицу. Обеспокоенная мать обратилась за помощью в полицию.

«В настоящее время сотрудниками полиции установлен круг родных и знакомых пропавшей, опрошены друзья, соседи, а также те, кто мог видеть девушку в день исчезновения. Специальные группы осуществляют поиски на территории соседних районов Акмолинской области и в городе Нур-Султане», - добавили в ведомстве.

Приметы девушки: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы – черное каре, брекеты на зубах, татуировка на правой ладони в виде сердца. Была одета в белую куртку, черную водолазку, черные джинсы и сапоги молочного цвета.

«Обращаемся ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей Жанашевой Расулы Сергеевны , сообщить в правоохранительные органы», - добавили в полиции.