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16-летняя казахстанская парадзюдоистка Альфия Тлеккабыл стала чемпионкой Азии

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Апреля 2023, 13:14
16-летняя казахстанская парадзюдоистка Альфия Тлеккабыл стала чемпионкой Азии Фото: пресс-служба федерации пара дзюдо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан завоевал третью золотую медаль на чемпионате Азии по парадзюдо. Во второй день соревнований победительницей в весовой категории до 57 кг стала казахстанка Альфия Тлеккабыл, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации парадзюдо.

Она выступала в категории тотально незрячих спортсменов (J1). До чемпионского титула в поединках по круговой системе она победила Дилором Диханову (Казахстан) и Хосиотхан Позильжонову (Узбекистан).

Стоит отметить, что это первый чемпионат Азии для 16-летней Альфии. В этом году она присоединилась к национальной сборной Казахстана по парадзюдо.

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В Астане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова проходит чемпионат Азии по парадзюдо. В составе нашей сборной Даяна Федосова (57 кг, J2) и Ергали Шамей (73 кг, J1) стали чемпионами в первый день соревнований, Акмарал Науатбек (52кг, J2) завоевала серебро, а Олжас Оразалы (73кг, J2) выиграл бронзу.

В официальном чемпионате перед Паралимпийскими играми в Париже соревнуются спортсмены в категории J1 (тотально незрячие) и J2 (спортсмены со слабым зрением).

Континентальное первенство продлится до 30 апреля.

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