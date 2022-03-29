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    21:37, 28 Март 2022 | GMT +6

    16-летняя казахстанка выиграла «золото» чемпионата мира по фристайл-могулу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фристайлистка Анастасия Городко завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    16-летняя спортсменка выиграла «золото» в параллельном могуле. Также на пьедестал поднялись две американки: серебряной призеркой стала Элизабет Лемли, бронзовой — Элли Макуга. Всего в этой дисциплине выступили четырнадцать фристайлисток. Видео можно посмотреть ниже.

    Напомним, ранее на этом юниорском чемпионате мира Анастасия Городко выиграла «серебро» в могуле. Также казахстанка в прошлом году выступала на взрослом уровне — она ездила на Олимпийские игры в Пекин.




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