16-летняя казахстанка выиграла «золото» чемпионата мира по фристайл-могулу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фристайлистка Анастасия Городко завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

16-летняя спортсменка выиграла «золото» в параллельном могуле. Также на пьедестал поднялись две американки: серебряной призеркой стала Элизабет Лемли, бронзовой — Элли Макуга. Всего в этой дисциплине выступили четырнадцать фристайлисток. Видео можно посмотреть ниже.

Напомним, ранее на этом юниорском чемпионате мира Анастасия Городко выиграла «серебро» в могуле. Также казахстанка в прошлом году выступала на взрослом уровне — она ездила на Олимпийские игры в Пекин.





