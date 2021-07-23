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16-летняя девушка утонула в Бухтарме в ВКО

23 Июля 2021 12:51
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16-летняя девушка утонула в Бухтарме в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГРСК. КАЗИНФОРМ - 16-летняя девушка утонула в реке Бухтарма Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

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Вчера 16-летняя девушка утонула в реке Бухтарма в Катон-Карагайском районе. Река Бухтарма – холодная, горная, с сильным течением, но, несмотря на это, девушка решила искупаться, и это обернулось трагедией.

Как правило, отдыхающие не воспринимают всерьез опасности, которые несет времяпровождение у воды. Трагические случаи показывают, насколько неправильным является подобное отношение. Статистика ДЧС тоже: в купальный сезон утонуло 25 человек, из которых 6 – дети. В большинстве случаев причиной трагедии становиться элементарное несоблюдение правил безопасности.



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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МЧС  
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