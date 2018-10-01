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16-летняя девушка пропала в СКО

8 Октября 2018 18:16 160
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16-летняя девушка пропала в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КААЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента внутренних дел области, Кристина Масленникова ушла из дома в Петропавловске вечером 6 октября.

В распространенной ориентировке указаны приметы девушки: тёмно-русые волосы ниже плеч, глаза карие. Была одета в чёрный пиджак, брюки и туфли того же цвета, при себе имела чёрный рюкзак.

Всех, располагающих информацией о местонахождении К.Масленниковой, полицейские просят обратиться на пульт «102».

С начала осени это уже не первый случай «исчезновения» несовершеннолетних в Петропавловске. Буквально недавно полицейские разыскали троих подростков, пропавших за один сутки. В сентябре стражи порядка вернули домой  17-летнюю студентку, которая не выходила на связь с родными пять суток.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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