16-летняя девушка пропала в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КААЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента внутренних дел области, Кристина Масленникова ушла из дома в Петропавловске вечером 6 октября.
В распространенной ориентировке указаны приметы девушки: тёмно-русые волосы ниже плеч, глаза карие. Была одета в чёрный пиджак, брюки и туфли того же цвета, при себе имела чёрный рюкзак.
Всех, располагающих информацией о местонахождении К.Масленниковой, полицейские просят обратиться на пульт «102».
С начала осени это уже не первый случай «исчезновения» несовершеннолетних в Петропавловске. Буквально недавно полицейские разыскали троих подростков, пропавших за один сутки. В сентябре стражи порядка вернули домой 17-летнюю студентку, которая не выходила на связь с родными пять суток.
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