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    12:06, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    16-летняя девочка выбросилась из окна многоэтажки в Актау

    полиция
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    16-летняя девочка совершила суицид, выпрыгнув с 13 этажа одного из жилых комплексов Актау, передает агентство Kazinform.

    Тело девочки без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в 17-м микрорайоне Актау 10 октября примерно в 19:00. В соцсетях сообщают о том, что подросток выбросилась с 13-го этажа многоэтажного дома.

    В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что была вызвана следственно-оперативная группа. Данный факт зарегистрирован по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

     

    Теги:
    Дети полиция Происшествия Мангистауская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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