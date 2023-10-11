16-летняя девочка выбросилась из окна многоэтажки в Актау

16-летняя девочка совершила суицид, выпрыгнув с 13 этажа одного из жилых комплексов Актау, передает агентство Kazinform.

Тело девочки без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в 17-м микрорайоне Актау 10 октября примерно в 19:00. В соцсетях сообщают о том, что подросток выбросилась с 13-го этажа многоэтажного дома.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что была вызвана следственно-оперативная группа. Данный факт зарегистрирован по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Назначена судебно-медицинская экспертиза.