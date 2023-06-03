РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:32, 02 Июнь 2023 | GMT +6

    16-летняя астанчанка утонула в Акмолинской области

    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В селе Телапкере Целиноградского района Акмолинской области утонула 16-летняя жительница Астаны. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, всего в текущем году в Акмолинской области зарегистрировано два факта гибели людей на воде. Первый случай произошел 30 апреля текущего года. Тогда при рыбной ловле на неисправном плавательном средстве без использования спасательного жилета утонул 33-летний мужчина.

    Вторая трагедия произошла 1 июня в 17.30 в селе Телапкере Целиноградского района.

    «Группа лиц в составе пяти человек приехали из города Астаны отдохнуть на реку Есиль. В ходе отдыха четверо девочек решили искупаться. Взявшись за руки, начали кружиться в воде. Отойдя от берега на пару метров, все четверо участников купания начали тонуть», - поделился Акильжанов.

    В то время на берегу водоема находились три очевидца, благодаря которым и были спасены трое из тонувших. К сожалению, еще одна девочка находилась дальше всех от берега и не умела плавать.

    «Данный участок реки является запрещенным местом для купания, кроме того, водоем имеет сильное подводное течение, а также обрывистый рельеф дна», - добавил Акильжанов.

    Ежегодно на водоемах Акмолинской области погибает до 30 человек, наибольшее количество погибших приходится на купальный сезон летнего периода. За последние четыре года в купальный период на водоемах области при несчастных случаях погибло 58 человек, 16 из которых дети. Основными причинами гибели людей на водоёмах являются недооценка собственных сил, купание в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей без присмотра, неумение плавать и несчастные случаи при спасении утопающего.

    Спикер призвал акмолинцев неукоснительно соблюдать правила поведения на воде.


    Теги:
    Общество Акмолинская область ДЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!