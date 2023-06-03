16-летняя астанчанка утонула в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В селе Телапкере Целиноградского района Акмолинской области утонула 16-летняя жительница Астаны. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, всего в текущем году в Акмолинской области зарегистрировано два факта гибели людей на воде. Первый случай произошел 30 апреля текущего года. Тогда при рыбной ловле на неисправном плавательном средстве без использования спасательного жилета утонул 33-летний мужчина.

Вторая трагедия произошла 1 июня в 17.30 в селе Телапкере Целиноградского района.

«Группа лиц в составе пяти человек приехали из города Астаны отдохнуть на реку Есиль. В ходе отдыха четверо девочек решили искупаться. Взявшись за руки, начали кружиться в воде. Отойдя от берега на пару метров, все четверо участников купания начали тонуть», - поделился Акильжанов.

В то время на берегу водоема находились три очевидца, благодаря которым и были спасены трое из тонувших. К сожалению, еще одна девочка находилась дальше всех от берега и не умела плавать.

«Данный участок реки является запрещенным местом для купания, кроме того, водоем имеет сильное подводное течение, а также обрывистый рельеф дна», - добавил Акильжанов.

Ежегодно на водоемах Акмолинской области погибает до 30 человек, наибольшее количество погибших приходится на купальный сезон летнего периода. За последние четыре года в купальный период на водоемах области при несчастных случаях погибло 58 человек, 16 из которых дети. Основными причинами гибели людей на водоёмах являются недооценка собственных сил, купание в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей без присмотра, неумение плавать и несчастные случаи при спасении утопающего.

Спикер призвал акмолинцев неукоснительно соблюдать правила поведения на воде.