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16-летняя акмолинка сбежала к парню в Алматы

13 Декабря 2019 14:14
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16-летняя акмолинка сбежала к парню в Алматы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Без вести пропавшую несовершеннолетнюю из Кокшетау нашли в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ.

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Как рассказали в пресс-службе департамента полиции, 11 декабря 2019 года в Целиноградский отдел полиции обратилась 45-летняя жительница села Софиевки. Женщина сообщила, что в этот день в обеденное время ее 16-летняя дочь отправилась в школу на дополнительные занятия и не вернулась.

«После суточной оперативной работы с привлечением сотрудников криминальной полиции, участковых инспекторов и инспекторов ювенальной полиции местонахождение несовершеннолетней было установлено на территории города Алматы. Выяснилось, что 16-летняя девушка отправилась в гости к молодому человеку, с которым она познакомилась накануне», - рассказали стражи порядка.

В настоящее время с несовершеннолетней проведена профилактическая беседа. По словам полицейских, противоправных действий со стороны третьих лиц, совершенных в отношении подростка, не было определено.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Алматы,
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Автор:

Оксана Матасова

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