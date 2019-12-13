16-летняя акмолинка сбежала к парню в Алматы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Без вести пропавшую несовершеннолетнюю из Кокшетау нашли в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции, 11 декабря 2019 года в Целиноградский отдел полиции обратилась 45-летняя жительница села Софиевки. Женщина сообщила, что в этот день в обеденное время ее 16-летняя дочь отправилась в школу на дополнительные занятия и не вернулась.

«После суточной оперативной работы с привлечением сотрудников криминальной полиции, участковых инспекторов и инспекторов ювенальной полиции местонахождение несовершеннолетней было установлено на территории города Алматы. Выяснилось, что 16-летняя девушка отправилась в гости к молодому человеку, с которым она познакомилась накануне», - рассказали стражи порядка.

В настоящее время с несовершеннолетней проведена профилактическая беседа. По словам полицейских, противоправных действий со стороны третьих лиц, совершенных в отношении подростка, не было определено.