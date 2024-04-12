16-летний воспитанник «Барыса» перешел в американский клуб

Американский хоккейный клуб «Норвич» в своих социальных сетях приветствовал 16-летнего казахстанского игрока Мажита Имашева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

— Добро пожаловать, Мажит Имашев! Защитник из Казахстана Мажит с нетерпением ждет начала своей карьеры в США в составе ХК «Норвич». Мажит впечатлен семейной атмосферой нашей команды и школьного сообщества, а также высоким уровнем академических стандартов в NFA, — сообщает пресс-служба клуба.

Мажит Имашев в сезоне 2023/24 провел три матча за юниорскую команду астанинского «Барыса» U-18. Ранее выступал за юношеские команды «Барыса» разных возрастов.