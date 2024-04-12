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    08:33, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    16-летний воспитанник «Барыса» перешел в американский клуб

    Воспитанник «Барыса» перешел в американский клуб
    Фото: Sports.kz

    Американский хоккейный клуб «Норвич» в своих социальных сетях приветствовал 16-летнего казахстанского игрока Мажита Имашева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz. 

    — Добро пожаловать, Мажит Имашев! Защитник из Казахстана Мажит с нетерпением ждет начала своей карьеры в США в составе ХК «Норвич». Мажит впечатлен семейной атмосферой нашей команды и школьного сообщества, а также высоким уровнем академических стандартов в NFA, — сообщает пресс-служба клуба.

    Мажит Имашев в сезоне 2023/24 провел три матча за юниорскую команду астанинского «Барыса» U-18. Ранее выступал за юношеские команды «Барыса» разных возрастов.

    Теги:
    Спорт Хоккей Казахстан Барыс США
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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