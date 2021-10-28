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    07:28, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    16-летний подросток попал в больницу после массовой драки в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В центральную больницу Панфиловского района с территории школы поселка Пиджим 27 октября поступил 16-летний подросток с телесными повреждениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

    «В ходе проверки выяснилось, что причиной послужила словесная перепалка двух школьников, которая произошла между учениками 9-го и 10-го классов, переросшая в драку, в которой пострадал подросток», - говорится в сообщении.

    Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

    В полиции сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 106 части 2 УК РК, все участники конфликта установлены.
    Состояние пострадавшего в настоящее время стабильное, ему оказана необходимая медицинская помощь.
    «С гражданами села со стороны акима района, старейшин и начальника ДП Алматинской области проведены встречи и разъяснительная работа. В настоящее время ситуация стабильная и находится под контролем», - добавили в ведомстве.



    Теги:
    Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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