16-летний подросток попал в больницу после массовой драки в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В центральную больницу Панфиловского района с территории школы поселка Пиджим 27 октября поступил 16-летний подросток с телесными повреждениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

«В ходе проверки выяснилось, что причиной послужила словесная перепалка двух школьников, которая произошла между учениками 9-го и 10-го классов, переросшая в драку, в которой пострадал подросток», - говорится в сообщении.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

«С гражданами села со стороны акима района, старейшин и начальника ДП Алматинской области проведены встречи и разъяснительная работа. В настоящее время ситуация стабильная и находится под контролем», - добавили в ведомстве.

Состояние пострадавшего в настоящее время стабильное, ему оказана необходимая медицинская помощь.



В полиции сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 106 части 2 УК РК, все участники конфликта установлены.