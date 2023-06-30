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16-летний лучник из Караганды стал лучшим на чемпионате Казахстана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Июня 2023, 13:10
16-летний лучник из Караганды стал лучшим на чемпионате Казахстана Фото: olympic.kz

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На чемпионате Казахстана по стрельбе из лука, прошедшем в Кокшетау, впервые было проведено состязание по стрельбе в традиционную мишень – тайтуяк, подвешенную на конском волосе, передает МИА «Казинформ».

Вес тайтуяка составляет 318 граммов, размеры 10*10 см, и с дистанции 120 метров даже взрослые стрелки и опытные мастера промахивались.

По итогам состязания победил 16-летний лучник из Караганды, ему достался приз 300 тысяч тенге.

Общий призовой фонд чемпионата составил 3 675 000 тенге.


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