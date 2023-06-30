16-летний лучник из Караганды стал лучшим на чемпионате Казахстана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На чемпионате Казахстана по стрельбе из лука, прошедшем в Кокшетау, впервые было проведено состязание по стрельбе в традиционную мишень – тайтуяк, подвешенную на конском волосе, передает МИА «Казинформ».

Вес тайтуяка составляет 318 граммов, размеры 10*10 см, и с дистанции 120 метров даже взрослые стрелки и опытные мастера промахивались.

По итогам состязания победил 16-летний лучник из Караганды, ему достался приз 300 тысяч тенге.

Общий призовой фонд чемпионата составил 3 675 000 тенге.