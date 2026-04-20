16-летний казахстанский футболист досрочно выиграл чемпионат Бельгии

В очередном туре молодежный состав «Генка» сыграл вничью с Шарлеруа U-18 со счетом 3:3 и за два тура до завершения сезона обеспечил себе чемпионский титул. После этого матча команда набрала 47 очков, а ближайший преследователь — Стандард — отстает на 10 очков.

Следующую встречу лидер чемпионата проведет 25 апреля против молодежной команды Зюлте-Варегем.

Шахмурат Даулетов выступает на позиции правого вингера в академии Генк. В сезоне 2025-2026 он стал одним из ключевых игроков чемпионского состава U-18, отметившись голами в важных матчах против Вестерло, Рода и Антверпен.

В молодежной системе бельгийского клуба футболист выступает с июля 2025 года. В чемпионском сезоне он провел 17 матчей и забил четыре мяча. Кроме того, в прошлом году Даулетов дебютировал в Юношеской лиге УЕФА за команду U-19 «Генка» в матче против ХИК, завершившемся со счетом 2:2, выйдя на замену на 74-й минуте.

Ранее сообщалось, что женская сборная Казахстана по футболу обыграла сборную Беларуси.