16-летний акмолинский каратист выиграл международный турнир

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 16-летний каратист из Акмолинской области, обойдя спортсменов Казахстана и стран ближнего зарубежья, завоевал золотую медаль на международном турнире по киокушинкай-кан каратэ, сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

В Астане определились победители ежегодного международного турнира «Кazakhstan open» по киокушинкай-кан каратэ среди юношей, юниоров кадетов, а так же мужчин и женщин. В дисциплинах ката и кумитэ около 400 спортсменов со всего Казахстана и стран ближнего зарубежья оспаривали бои в 40 весовых и возрастных категориях.

Воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы Акмолинской области завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

В дисциплине ката среди спортсменов 16-17 лет чемпионом стал Дамир Маннапов. Асхат Галеев среди мужчин завоевал «серебро». Бронзовые награды у Узакбай Мадиярбека (12-13 лет) и Кайрата Биржана (среди мужчин).

В дисциплине кумитэ не было равных Сергею Духову (12-13 лет), Жанаргуль Жасугуновой (16-17 лет) и Сабырхан Алемгуль (+18 среди женщин). Бронзовыми призерами стали Дамир Маннапов (16-17 лет) и Узакбаева Наркыз (+18 среди женщин).

Ребят к соревнованиям подготовил тренер Азамат Такенов.

В рамках турнира первый информационный журнал «КАЗКАРАТЭ» подвел итоги за 2018 год, где были отмечены акмолинцы. Лучшим бойцом среди женщин за 2018 год признали Узакбаеву Наркыз, также в номинации «KAZKARATE AWARDS 2018» был награждён Асхат Галеев.