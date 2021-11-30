16 лет тюрьмы получил наркопроизводитель в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 16 лет тюрьмы получил наркопроизводитель в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Северо-Казахстанской области вынесен приговор членам преступной группы, организовавшей производство и сбыт синтетических наркотиков. Перед судом предстали четверо петропавловцев, наладивших полный цикл незаконного наркобизнеса – от производства до розничной реализации. Организовал преступную группу 35-летний житель города, который сначала пытался синтезировать наркотики в арендуемом гараже в городе Петропавловске, а в последующем, с целью конспирации, перенес производство за черту областного центра. Разрабатывая каналы сбыта «зелья», он привлек своих двоюродных сестер к распространению наркотиков. При этом, сам организатор ОПГ никому не доверял и в непосредственный контакт с покупателями психотропных веществ, в том числе с распространителями, не вступал. Только одна из привлеченных женщин знала всю преступную схему вплоть до распределения доходов. Она же отвечала за расфасовку наркотиков на мелкие партии и обеспечивала взаимодействие с рядовыми участниками преступной группы, распространявших наркотики контактным способом. Для продажи наркотиков она вовлекла в преступную деятельность свою наркозависимую родную сестру с сожителем. Расчет был сделан на то, что последние, находясь в зависимом положении, не «сдадут» своих работодателей.

Как пояснили в МВД, разработка преступной группы длилась с октября 2020 года и завершилась в феврале текущего года. В ходе кропотливой работы были выявлены не только рядовые сбытчики, но и установлена вся схема незаконного оборота наркотиков. Цель полицейских была достигнута – ликвидирована подпольная нарколаборатория. При задержании у лидера ОПГ, в доме, оборудованном под наркопроизводство, изъято более трех килограммов синтетического наркотика «Альфа-PVP», 65 литров прекурсоров, колбы, мерные емкости, защитные костюмы, респираторы, сотовые телефоны, аптечные весы, тетради с записями процесса производства.

В суде обвиняемые неоднократно меняли показания. Однако, вина каждого была полностью доказана. Суд также признал, что действовали они в составе организованной преступной группы, которая характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, стабильностью своего состава, четким распределением ролей, планированием преступлений, а также постоянством форм и методов преступной деятельности.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам лидер ОПГ Сейфуллин А.Е. признан виновным в организации преступной группы и незаконном изготовлении, хранении, сбыте наркотиков в составе ОПГ и приговорен к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его «правая рука» Д. Курманбаева приговорена к 15 годам лишения свободы. А. Семенова и Е. Скрипай приговорены к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.