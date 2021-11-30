+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

16 лет тюрьмы получил наркопроизводитель в СКО

30 Ноября 2021 17:00
Поделиться:
16 лет тюрьмы получил наркопроизводитель в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 16 лет тюрьмы получил наркопроизводитель в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Новый рекорд Бауыржана Камалиева: полицейский-силач сдвинул с места 42-тонный самолет
Два человека погибли в коллекторах в Петропавловске 19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе Факт выписки фиктивных счетов-фактур пресечен в Карагандинской области

В Северо-Казахстанской области вынесен приговор членам преступной группы, организовавшей производство и сбыт синтетических наркотиков. Перед судом предстали четверо петропавловцев, наладивших полный цикл незаконного наркобизнеса – от производства до розничной реализации. Организовал преступную группу 35-летний житель города, который сначала пытался синтезировать наркотики в арендуемом гараже в городе Петропавловске, а в последующем, с целью конспирации, перенес производство за черту областного центра. Разрабатывая каналы сбыта «зелья», он привлек своих двоюродных сестер к распространению наркотиков. При этом, сам организатор ОПГ никому не доверял и в непосредственный контакт с покупателями психотропных веществ, в том числе с распространителями, не вступал. Только одна из привлеченных женщин знала всю преступную схему вплоть до распределения доходов. Она же отвечала за расфасовку наркотиков на мелкие партии и обеспечивала взаимодействие с рядовыми участниками преступной группы, распространявших наркотики контактным способом. Для продажи наркотиков она вовлекла в преступную деятельность свою наркозависимую родную сестру с сожителем. Расчет был сделан на то, что последние, находясь в зависимом положении, не «сдадут» своих работодателей.

Как пояснили в МВД, разработка преступной группы длилась с октября 2020 года и завершилась в феврале текущего года. В ходе кропотливой работы были выявлены не только рядовые сбытчики, но и установлена вся схема незаконного оборота наркотиков. Цель полицейских была достигнута – ликвидирована подпольная нарколаборатория. При задержании у лидера ОПГ, в доме, оборудованном под наркопроизводство, изъято более трех килограммов синтетического наркотика «Альфа-PVP», 65 литров прекурсоров, колбы, мерные емкости, защитные костюмы, респираторы, сотовые телефоны, аптечные весы, тетради с записями процесса производства.

В суде обвиняемые неоднократно меняли показания. Однако, вина каждого была полностью доказана. Суд также признал, что действовали они в составе организованной преступной группы, которая характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, стабильностью своего состава, четким распределением ролей, планированием преступлений, а также постоянством форм и методов преступной деятельности.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам лидер ОПГ Сейфуллин А.Е. признан виновным в организации преступной группы и незаконном изготовлении, хранении, сбыте наркотиков в составе ОПГ и приговорен к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его «правая рука» Д. Курманбаева приговорена к 15 годам лишения свободы. А. Семенова и Е. Скрипай приговорены к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Суды   #Видео   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
Поделиться:
Новости по теме
Новый рекорд Бауыржана Камалиева: полицейский-силач сдвинул с места 42-тонный самолет
Два человека погибли в коллекторах в Петропавловске
19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
Факт выписки фиктивных счетов-фактур пресечен в Карагандинской области
Популярное
1 Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
2 В Стамбуле сильный шторм: закрыт пролив Босфор, есть погибшие и раненые
3 654 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
4 Взрыв газовых и кислородных баллонов предотвратили в Шу
5 Сумку с золотом на два млн тенге украла девушка в Туркестанской области
6 Глава государства принял участие в заседании Инвестиционного круглого стола в Женеве
Читайте также
О ценах на уголь рассказали в СКО
Три человека пострадали в аварии на объездной дороге в Петропавловске
Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
В Стамбуле сильный шторм: закрыт пролив Босфор, есть погибшие и раненые
654 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Взрыв газовых и кислородных баллонов предотвратили в Шу
Сумку с золотом на два млн тенге украла девушка в Туркестанской области
Глава государства принял участие в заседании Инвестиционного круглого стола в Женеве
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив