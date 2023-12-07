16 лет без документов на свои дома живут астанчане в одном из микрорайонов

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о выдаче правоустанавливающих документов на жилье жителям столичного микрорайона «Нұр-бесік», передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

- В столице есть микрорайон «Нұр-бесік» (ЖМ Коктал 1), где расположено более 200 домов. В них проживает более тысячи жителей. В данном микрорайоне горожане живут с 2007 года, но на протяжении 16 лет у них не было правоустанавливающих документов на дома.

Следовательно, они не могли прописаться в своих домах, что также не позволяло прикрепиться в медицинские учреждения, отдать детей в детсады, школы и др. Им приходилось прописываться у знакомых и близких.

Вопрос по узаконению земельных участков жители микрорайона «Нұр-бесік» не раз поднимали на наших встречах. В данном направлении проделали большую работу, разрешили все технические моменты. На данный момент ведется процедура выдачи жителям правоустанавливающих документов. Можно сказать, что теперь они официально жители столицы и спустя 16 лет могут прописаться у себя.

Также занимаемся благоустройством микрорайона: завершены работы по строительству инженерных сетей по водоснабжению, водоотведению, ливневки, электроснабжению, газоснабжению и др. Также заасфальтированы улицы, установлены опоры освещения, 3 остановки, проведен интернет и др.

Будем и дальше заниматься развитием жилых массивов города, - написал аким столицы.