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    16:25, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    16 лет без документов на свои дома живут астанчане в одном из микрорайонов

    жилье
    Фото: акимат г. Астана

    Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о выдаче правоустанавливающих документов на жилье жителям столичного микрорайона «Нұр-бесік», передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    - В столице есть микрорайон «Нұр-бесік» (ЖМ Коктал 1), где расположено более 200 домов. В них проживает более тысячи жителей. В данном микрорайоне горожане живут с 2007 года, но на протяжении 16 лет у них не было правоустанавливающих документов на дома.

    Следовательно, они не могли прописаться в своих домах, что также не позволяло прикрепиться в медицинские учреждения, отдать детей в детсады, школы и др. Им приходилось прописываться у знакомых и близких.

    Вопрос по узаконению земельных участков жители микрорайона «Нұр-бесік» не раз поднимали на наших встречах. В данном направлении проделали большую работу, разрешили все технические моменты. На данный момент ведется процедура выдачи жителям правоустанавливающих документов. Можно сказать, что теперь они официально жители столицы и спустя 16 лет могут прописаться у себя.

    Также занимаемся благоустройством микрорайона: завершены работы по строительству инженерных сетей по водоснабжению, водоотведению, ливневки, электроснабжению, газоснабжению и др. Также заасфальтированы улицы, установлены опоры освещения, 3 остановки, проведен интернет и др.
    Будем и дальше заниматься развитием жилых массивов города, - написал аким столицы.

    жилье
    Фото: акимат г. Астана

     

    Теги:
    Закон и право Астана Акимат Жилье Акимы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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