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16 лавин сошло из-за сильных осадков в ВКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
6 Апреля 2022, 11:49
16 лавин сошло из-за сильных осадков в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Из-за сильных осадков в виде дождя и резкого потепления в Катон-Карагайском районе самопроизвольно сошло 16 лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

В Восточном Казахстане насчитывается 497 лавиносборов. В каждом опасном очаге, в настоящий момент, наблюдается различная обстановка. Более спокойно на склонах гор в Горной Ульбинке, в районе Осиновского перевала и вдоль автодороги на Самарское направление .

На автодороге «Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское» лавинная обстановка более спокойная, несмотря на то, что здесь на некоторых лавиносборах наблюдаются ветровые надувы до 145 см. Специалисты ВК филиала «Казселезащиты» на данном направлении сегодня провели профилактические спуски, минимизировав опасность самопроизвольного схода лавин.

«Сложная ситуация, из-за сильных осадков в виде дождя и резкого потепления сложилась в Катон-Карагайском районе. Здесь, несмотря на то, что специалистами проводятся профилактические спуски, самопроизвольно сошло 16 лавин. Из-за сложного рельефа и неустойчивой структуры снега, при проведении профилактических мероприятий, специалистам нет возможности заложить взрывчатые вещества на самых верхних точках склонов. Очень мокрый и тяжелый снег скатывается с самых верхушек и комом, захватывая все больше и больше снега с разных сторон, обрушивается на автодороги. В данном районе 2 лавиносбора уже полностью очистились от снежной массы, остальные пока представляют угрозу. В связи с этим, дороги местного значения «Согорное-Барлык» и «Катон-Карагай -Рахмановские ключи» (420-450 км) закрываются для движения всех видов транспортных средств до стабилизации обстановки. Сотрудники ВК филиала «Казселезащиты» в ближайшие дни планируют дальнейшее проведение профилактических спусков», - сообщили в департаменте.

В районе Алтай до сегодняшнего дня, наблюдались минусовые температуры, сегодня произошло резкое потепление, которое вызвало самопроизвольный сход лавины на 38 км автодороги местного значения «Алтай-Малеевск-Быково», объемом 700 кубических метров. Снег полностью перекрыл автодорогу. Жертв и пострадавших нет, в 16:30 проезд по дороге обеспечен. В районе Алтай автодорога «Путинцево-Богатырево» будет закрываться на ночь в связи с высокой вероятностью схода лавин.

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Специалисты ВК филиала «Казселезащиты» сообщают, что последний раз, похожие погодные условия, которые вызывают самопроизвольные сходы лавин, были примерно 3-4 года назад.

Напомним, весенние лавины очень опасны из-за своей массы, достигающей иногда нескольких сотен тонн, что смертельно для человека. Смерть может наступить от асфиксии или шока, в результате перелома костей, а также слабой или отсутствующей вовсе воздухопроницаемостью, из-за чего человек погибает от недостатка кислорода.

Специалисты ВК филиала «Казселезащита» и спасатели ДЧС ВКО напоминают, что в области объявлено штормовое предупреждение в связи с лавинной опасностью и рекомендуют населению, любителям экстремальных видов спорта, воздержаться от похода в горы, быть предельно осторожными проезжая мимо лавиноопасных участков.

Напомним, семь лавиноопасных участков очистили с помощью взрывов в Восточно-Казахстанской области.


Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

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