16 крупных промышленных предприятий снизят выбросы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 крупных промышленных предприятий снизят выбросы от 20 до 30%. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 крупными промышленными объектами в городах приняты обязательства по снижению выбросов от 20 до 30% в рамках проекта «Жасыл Казахстан», - сказал Зулфухар Жолдасов на брифинге в СЦК.

По данным ведомства, предприятиями разработаны мероприятия по снижению эмиссий, позволяющих уже в 2022 году достичь нормативы эмиссии согласно нацплану.

В 2021 году на решение экологических проблем предприятиями выделено 167 млрд тенге.

К примеру, предприятием ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)» планируется снижение выбросов загрязняющих веществ за счет выполнения мероприятий по охране окружающей среды предприятиями.

Балхашский медеплавильный завод планирует строительство второй нитки сернокислотного цеха. Это позволит снизить выбросы диоксида серы в 2,3 раза, с 61 тысяч тонн до 26 тысяч тонн.

Жезказганский медеплавильный завод планирует запустить строительство нового сернокислотного цеха, снижение нормативов предусмотрено по диоксиду серы на 30 тысяч тонн/год (с 62015,9 т/год до 32015,97т/год).