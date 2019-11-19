16-килограммовой гирей забили насмерть пенсионера в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские раскрыли убийство 79-летнего пенсионера, забитого насмерть 16 кг спортивной гирей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Факт зарегистрирован в Ескельдинском районе, где 18 ноября к местным полицейским поступил тревожный вызов из села Бактыбай. Обратившаяся по телефону женщина высказала опасения по поводу исчезновения своего пожилого дяди и обнаруженных в своем доме следов крови.

«Опасения хозяйки дома подтвердились после того, как тело пропавшего мужчины было обнаружено в навозной куче, собранной в огороде. По подозрению в причастности к преступлению сотрудниками Ескельдинской районной полиции задержан проживающий в этом же доме 63-летний родственник потерпевшего. По предварительным данным, орудием убийства стала обнаруженная на месте происшествия 16-килограммовая гиря, которая была изъята и приобщена к материалам расследования в качестве вещественного доказательства», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Досудебное расследование по факту проводится согласно ст.99 УК РК (Убийство). Подозреваемый доставлен в полицию и помещен под стражу.

«Все обстоятельства по факту будут установлены в ходе уголовного расследования. По имеющейся информации пока известно, что поводом к преступлению послужила бытовая ссора между мужчинами, возникшая во время пьяного застолья. Расследование взято на контроль областным департаментом», - дополнили в областной полиции.