16 кг золотосодержащей руды изъяли у незаконного старателя в Степногорке

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники отдела безопасности АО «Казахалтын» на охраняемой территории карьера «Аксу – 2» задержали незаконного старателя и сообщили в полицию Степногорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По прибытию на указанный объект следственно-оперативная группа установлена личность нарушителя, им оказался 45-летний житель поселка Заводской.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 269-1 ч. 1 «Незаконное проникновение на охраняемый объект».

В ходе дальнейшего разбирательства у незаконного старателя полицейские обнаружили 16 кг золотосодержащей руды. Материал направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение».