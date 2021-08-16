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16 кг марихуаны изъяли у трех жителей Жамбылской области

16 Августа 2021 13:35
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16 кг марихуаны изъяли у трех жителей Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 кг марихуаны изъяли у трех жителей Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В рамках республиканского ОПМ «Қарасора-2021» при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудник и управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области на автодороге Шу-Кордай остановили автомашину Audi.

В ходе обыска автомашины у трех жителей Кордая полицейские с помощью служебной собаки по кличке Тея обнаружили два мешка с марихуаной общим весом 16 килограмм 550 граммов. В тот же день на автодороге Шу-Кордай полицейские остановили автомобиль Toyota, в ходе обыска авто у жителей Тараза обнаружен полиэтиленовый пакет с гашишем общим весом более 206 граммов.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном«. За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет», – сказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Задержанные дали признательные показания и был водворены в изолятор временного содержания.

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#Жамбылская область   #Борьба с наркотиками  
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