16 кг марихуаны изъяли у трех жителей Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 кг марихуаны изъяли у трех жителей Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках республиканского ОПМ «Қарасора-2021» при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудник и управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области на автодороге Шу-Кордай остановили автомашину Audi.

В ходе обыска автомашины у трех жителей Кордая полицейские с помощью служебной собаки по кличке Тея обнаружили два мешка с марихуаной общим весом 16 килограмм 550 граммов. В тот же день на автодороге Шу-Кордай полицейские остановили автомобиль Toyota, в ходе обыска авто у жителей Тараза обнаружен полиэтиленовый пакет с гашишем общим весом более 206 граммов.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном«. За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет», – сказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Задержанные дали признательные показания и был водворены в изолятор временного содержания.