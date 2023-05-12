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16 казахстанских университетов вошли в рейтинг QS

Автор:  
Арайлым Мұрат
12 Мая 2023, 12:36
16 казахстанских университетов вошли в рейтинг QS

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские университеты добились значительного прогресса в международных рейтингах. 16 их них входят в рейтинг Times Higher Education, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-Министр Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время реализуется несколько инициатив, направленных на преобразование региональных университетов первого класса.

«Проект «Центры академического превосходства» направлен на создание исследовательской экосистемы в региональных университетах путем создания и оснащения как учебных, так и исследовательских лабораторий. Эти центры будут способствовать академическому и научному развитию, тем самым поднимая академические стандарты до международного уровня. Отрадно отметить, что за последние годы казахстанские университеты добились значительного прогресса в международных рейтингах. Шестнадцать наших университетов входят в рейтинг QS, а три - в рейтинг Times Higher Education», - сказал на форуме Альянса азиатских университетов Алихан Смаилов.

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Напомним, в Астане проходит форум Альянса азиатских университетов. В ходе форума отмечалось, что еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества.


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