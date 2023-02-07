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16 казахстанцев вылетели спецбортом из Турции

7 Февраля 2023, 20:53
16 казахстанцев вылетели спецбортом из Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специальным бортом МЧС РК в страну вылетели 16 казахстанцев из Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Турции Акжигит Чукубаев сообщил о том, что 16 казахстанцев уже вылетели на Родину. Ожидается, что они прилетят в Астану.

Казахстанские спасатели уже приступили к поисковым работам в центре города Газиантеп.

В Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию.

Ранее Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

Сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, 20 538 раненых. Разрушено 5 775 зданий. В зону бедствия из соседних регионов направили технику и пожарные машины.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.


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