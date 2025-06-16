16 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

51 год назад (1974) родился АШИКБАЕВ Ержан Нигматуллаевич – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки.

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Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, специалист по международным отношениям, референт-страновед со знанием двух иностранных языков (1998); магистратуру Школы государственного управления имени Дж. Кеннеди Гарвардского университета, государственное управление, стипендиат программы «Болашақ» (2012).

Трудовая деятельность: референт управления Азии, Ближнего Востока и Африки, отдела Востока департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1998-1999); атташе отдела Востока департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1999); третий секретарь департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1999-2000); второй секретарь управления экономических проектов и инвестиций департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (2000-2001); начальник отдела экономического сотрудничества со странами Европы и Америки департамента экономической политики Министерства иностранных дел РК (2001-2002); первый секретарь Посольства РК в Королевстве Бельгия (2002-2005); заместитель директора департамента международного гуманитарного и экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (03.2005-06.2005); руководитель канцелярии министра иностранных дел РК (2005-2007); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК (2007-2009); посол по особым поручениям - советник министра иностранных дел РК (2009-2011); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК - официальный представитель Правительства РК (2012); заведующий центром внешней политики Администрации Президента РК (2012-2013); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2013-2021).

На занимаемой должности с апреля 2021 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» (2014), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайларкомитетіне 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016); «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметіне 25 жыл» (2017); «ҚР ҰҚК шекара қызметіне 25 жыл» (2017), «Астана 20 жыл» (2018).

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89 лет назад (1936-2023) родился АКЧУЛАКОВ Урал Акчулакович – ученый, основоположник казахстанской геологоразведки, действительный член Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан.

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Родился в г. Гурьеве (ныне - г. Атырау). Окончил Московский нефтяной институт им. И.М. Губкина, геолог (1958).

Трудовая деятельность: коллектор, геолог, старший геолог, технический руководитель, начальник отдела Западно-Казахстанского геологического управления и ГУТНРЭ (1958-1972); заведующий лабораторией, заместитель директора по научной работе КазНИГРИ (1972-1983); начальник Балыкшинской НРЭ (1983-1985); начальник Западно-Казахстанской экспедиции по ГИС (1985-1988); главный геолог, начальник партии Алма-Атинской геофизической экспедиции, начальник геологического отдела ПГО «Казгеофизика» (1988-1992); начальник главного управления нефти и газа Министерства геологии и охраны недр РК (1992-1994); заместитель начальника главного управления минеральных ресурсов «Казгоснедра» (1994-1998); генеральный директор СП «Степной леопард» (1998-2001); главный специалист ТОО «Горно-экономический консалтинг» (2001-2003); директор ТОО «Центроконсалтинг» (2003); учредитель, член попечительского совета общественного фонда «Мунайшы» им. Н.А. Марабаева.