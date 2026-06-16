16 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

52 года назад (1974) родился АШИКБАЕВ Ержан Нигматуллаевич — первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Фото: gov.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, специалист по международным отношениям, референт-страновед со знанием двух иностранных языков (1998); магистратуру Школы государственного управления имени Дж. Кеннеди Гарвардского университета, государственное управление, стипендиат программы «Болашак» (2012).

Трудовая деятельность: референт управления Азии, Ближнего Востока и Африки, отдела Востока департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1998–1999); атташе отдела Востока департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1999); третий секретарь департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1999–2000); второй секретарь управления экономических проектов и инвестиций департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (2000–2001); начальник отдела экономического сотрудничества со странами Европы и Америки департамента экономической политики Министерства иностранных дел РК (2001–2002); первый секретарь Посольства РК в Королевстве Бельгия (2002–2005); заместитель директора департамента международного гуманитарного и экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (03.2005–06.2005); руководитель канцелярии министра иностранных дел РК (2005–2007); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК (2007–2009); посол по особым поручениям — советник министра иностранных дел РК (2009–2011); заместитель руководителя канцелярии Премьер-министра РК — официальный представитель Правительства РК (2012); заведующий Центром внешней политики Администрации Президента РК (2012–2013); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2013–2021); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки (2021–2025).

На занимаемой должности — с октября 2025 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» (2014), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетіне 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметіне 25 жыл» (2017), «ҚР ҰҚК шекара қызметіне 25 жыл» (2017), «Астана 20 жыл» (2018).

48 лет назад (1978) родился ЖУЙРИКТАЕВ Берик Куанышбекович — главный транспортный прокурор Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба прокуратуры города Алматы

Образование высшее, окончил университет «Туран». Государственный советник юстиции 3 класса (05.2019).

Трудовая деятельность: работа на различных должностях прокуратуры Алматы и Алматинской области (1999–2010); заместитель прокурора Алматы, первый заместитель прокурора Алматинской области (2010–2013); первый заместитель прокурора Алматы (10.2013–02.2018); прокурор Алматы (2018–10.2023); прокурор Павлодарской области (10.2023–2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

45 лет назад (1981) родился БУРАХАН Ернур Кошерханулы — председатель Правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «Қазақстан».

Фото: Qazaqstan Ұлттық Телеарнасы

Родился в области Абай. Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, специальность «Историк»; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, магистр делового администрирования.

Трудовая деятельность: редактор казахского вещания ТОО «Байкуаков ТВК-6» (2001–2003); ведущий эфира, репортер, главный редактор ТОО «Телекомпания Эра» (04.11.2003–10.09.2007); корреспондент, редактор, комментатор, редактор-ведущий, шеф-редактор АО «РТРК «Казахстан» (2007–2011); главный инспектор-пресс-секретарь аппарата акима Восточно-Казахстанской области (2011–2012); пресс-секретарь АО «Фонд недвижимости «Самұрық-Қазына» (2012–2013); пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК (2012–2013); заместитель руководителя Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области (2013–2015); заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области (2015–2017); директор Актюбинского областного филиала АО «РТРК «Казахстан» (2017–2019); генеральный директор ТОО «Қазақ радиолары» (2019–2023); советник акима Восточно-Казахстанской области (2024–2025); руководитель управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области (2025).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.

40 лет назад (1986) родился ОСПАНОВ Аблайхан Есенович — управляющий директор по цифровизации АО «Самрук-Қазына».

Фото: primeminister.kz

Родился в Алматы. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, специальность «Информатика»; Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: работа в коммерческих организациях в подразделениях по оптимизации и управлению проектами (2006–2011); старший инженер в Министерстве внутренних дел РК, заместитель директора Департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации РК, заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций РК, директор Департамента по развитию электронных услуг и ЦОН Агентства РК по связи и информации (2011–2014); руководитель управления по оптимизации госуслуг Комитета по связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК (2014–01.2015); руководитель Республиканской общественной приемной «Нур Отан» (01.2015–02.2016); заместитель председателя правления АО «Центр развития города Алматы» (2016); член правления АО «Центр развития города Алматы» (2016–2017); председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2017–2019); вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности) (04.2019–01.2021); управляющий директор АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (01.2021–07.2024); вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (07.2024–01.2025); член Правления, главный директор — генеральный директор дивизиона цифрового бизнеса — филиала АО «Казахтелеком» (2025).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.

Также в этот день родились:

90 лет назад (1936–2023) родился АКЧУЛАКОВ Урал Акчулакович — ученый, основоположник казахстанской геологоразведки, действительный член Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан.

Фото: And.kz

Родился в Атырау (ранее — Гурьев). Окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина, геолог (1958).

Трудовая деятельность: коллектор, геолог, старший геолог, технический руководитель, начальник отдела Западно-Казахстанского геологического управления и ГУТНРЭ (1958–1972); заведующий лабораторией, заместитель директора по научной работе КазНИГРИ (1972–1983); начальник Балыкшинской НРЭ (1983–1985); начальник Западно-Казахстанской экспедиции по ГИС (1985–1988); главный геолог, начальник партии Алма-Атинской геофизической экспедиции, начальник геологического отдела ПГО «Казгеофизика» (1988–1992); начальник главного управления нефти и газа Министерства геологии и охраны недр РК (1992–1994); заместитель начальника главного управления минеральных ресурсов «Казгоснедра» (1994–1998); генеральный директор СП «Степной леопард» (1998–2001); главный специалист ТОО «Горно-экономический консалтинг» (2001–2003); директор ТОО «Центроконсалтинг» (2003); учредитель, член попечительского совета общественного фонда «Мунайшы» им. Н. А. Марабаева.