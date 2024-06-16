16 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

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ДАТЫ

Международный день семейных денежных переводов

Отмечается в системе международных дней Организации Объединенных Наций. Также проведение Дня поддержала Генеральная ассамблея ООН.

В 2016 году проведение Международного дня семейных денежных переводов поддержали более 80 операторов денежных переводов, обязавшиеся сделать все возможное, чтобы заработанные трудовыми мигрантами деньги, которые те отправляют домой, имели максимальную отдачу.

День медицинского работника в Казахстане

Отмечается ежегодно каждое третье воскресенье июня. Его празднование установлено Указом Президента Республики Казахстан в 1998 году.

Традиция отмечать праздник медработника сохранилась еще со времен существования СССР - тогда он был учрежден Постановлением Президиума ВС от 1 октября 1980 года. После распада Союза в одних странах праздник отменили, в других - перенесли на иную дату. В этот день также принимают поздравления медицинские работники Армении, Беларуси, Молдовы, России, Украины.

День отца в Казахстане

Согласно постановлению, подписанному главой Правительства РК 1 июня 2023 года, в Казахстане День отца отмечается в третье воскресенье июня. Официальные праздники «День матерей» и «День отцов», отмечаемые во многих странах мира для популяризации семейных ценностей, укрепления института семьи и воспитания, также утверждены и в нашей стране (День матерей - второе воскресенье мая, День отцов – третье воскресенье июня).

СОБЫТИЯ

В 1993 году Президент Республики Казахстан принял делегацию Организации Объединенных Наций. В ходе переговоров была достигнута принципиальная договоренность об открытии в Алматы представительства ООН.

В 1993 году в Алматы был создан Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ). Институт проводит фундаментальные исследования по стратегическим проблемам внешней и внутренней политики социально-экономического развития Казахстана, готовит материалы прогнозно-аналитического характера для руководства страны, проводит международные форумы по основным направлениям своих исследований.

В 2000 году в Астане был вручен сертификат премии Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) «Города за мир».

Премия ЮНЕСКО «Города за мир» - это награда городам, наиболее успешно зарекомендовавшим себя в социальной, экологической сферах, в области развития муниципального сектора и вносящим практический вклад в культуру мира.

В 2011 году редакционно-издательским учреждением «Литература и искусство» на белорусском языке издана книга великого казахского поэта Абая «Степной простор». Автор перевода стихотворений Абая на белорусский язык - лауреат Государственной премии Республики Беларусь, секретарь Союза писателей Беларуси, главный редактор журнала «Полымя» Микола Метлицкий.

В 2011 году во всемирно известном бельгийском городе Ипр, где в ходе Первой мировой войны впервые применено оружие массового уничтожения, состоялась торжественная церемония открытия казахстанского памятника, посвященного жертвам ядерных испытаний. Памятник установлен в одном из знаменитых музеев Бельгии и Европы «Поля Фландрии», специализирующемся на тематике мира, а также Первой мировой войне.

В 2016 году легендарный паровоз серии «Л» встал на вечную стоянку на привокзальной площади станции Сары-Озек. Паровоз был выпущен в конце Второй мировой войны на Коломенском заводе под руководством известного конструктора Льва Лебедянского. В середине прошлого века именно «Лебедянка» наиболее активно эксплуатировалась на железных дорогах бывшего Союза. На участке Алматы-Сары-Озек-Уштобе курсировало около 50 паровозов.

В 2017 году в Национальном музее Республики Казахстан состоялось открытие выставки «Султан Бейбарс и его эпоха». На выставке было представлено 22 уникальных предмета из собрания Музея исламского искусства (Каир, Египет). На каждом изображена одна эмблема - барс, который в виде титула принадлежал эпохе правления Султана Бейбарса. Среди экспонатов - монеты Султана Бейбарса, титул «kasem amir El moamenen», деревянная панель, использованная в мечети султана Баркук и другое.

В 2017 году АО «Польская почта» выпустило почтовую марку серии «Международная выставка «Астана EXPO 2017», созданную при сотрудничестве с Польским агентством по развитию предпринимательства. Представленная на ней композиция показывает растущее дерево, которое плавно переходит в «Байтерек» на фоне неба с узором атомов графена. Марка имеет четыре купона с мотивами польской выставки с надписями «Природные ресурсы», «Графен», «Голубой уголь» и «Ревитализация».

Автором марки, тираж которой составил 120 тысяч экземпляров, является польский дизайнер Анджей Госик. Размер марки - 39,5x31,25 мм, бумага флуоресцентная.

В 2017 году в Астане Международная тюркская академия (TWESCO) презентовала многотомный труд известного тюрколога, исследователя древних и современных тюркских языков Эмира Наджипа «Историко-сравнительный словарь тюркских языков XIV века» на основе «Хосрау и Ширин» Кутба. Данный многотомник является самым первым полным изданием весьма ценного для мировой тюркологии труда.

В 2017 году впервые в СНГ в Павлодаре прошел трехдневный марафон - «мейкатон», на котором умельцы создавали устройства и приспособления, которые облегчат жизнь людям с ограниченными возможностями. Авторы лучшей разработки получили возможность пройти обучение социальному предпринимательству. Люди с ограниченными возможностями получили в дар разработанные устройства и путевки в санаторий.

В 2019 году казахстанская шахматистка Динара Садуакасова стала чемпионкой Азии, проходившем в городе Cинтае (Китай). Динаре удалось обойти 36 соперниц из 15 стран мира, получив 7,5 очков из 9 возможных.

В 2022 году в Улытауском регионе, который спустя четверть века вновь обрел статус области, прошло первое заседание Национального курултая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

В 2022 году на 34-й сессии Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МКС МАБ) принято решение о включении государственного национального природного парка «Бурабай» и Маркакольского государственного природного заповедника в глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

В 2023 году под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности, на котором были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения военной безопасности страны. Председатель Совета безопасности заслушал доклады руководителей государственных органов.