16 иностранцев получили казахстанское гражданство в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года 16 иностранцев получили гражданство Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, всего с начала года североказахстанские полицейские выдали свыше 8 тысяч удостоверений личности гражданам РК. Семь человек имели на руках паспорта СССР. За этот же период146 приезжих оформили вид на жительство, 36 человек получили разрешения на постоянное жительство в РК. Временно проживают в регионе 834 иностранцев.

В качестве примера в пресс-службе привели историю двух жителей Жамбылского района.

Сельчане потеряли паспорта образца 1974 года и своевременно не оформили документы, удостоверяющие личность. 64-летний уроженец Карагандинской области последний раз получал паспорт в 1981 году. В похожей ситуации оказалась 62-летняя женщина. Полицейские направили соответствующие запросы в государственные учреждения. Сельчан признали гражданами РК, и начальник отдела полиции района Асан Мейрамов вручил им удостоверения личности. Теперь пожилые люди смогут оформить пенсию.