16 иностранцам запретили въезд в Жамбылскую область из-за отсутствия справки ПЦР

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области функционирует 5 пунктов пропуска через государственную границу с Кыргызской Республикой: в Жамбылском районе (пост Айша биби), Меркенском районе (пост Сыпатай батыр), Кордайском районе (пост Карасу, пост Сортобе, пост Аухатты). Специалистами службы санитарно-эпидемиологического контроля в целях предупреждения случаев завоза и распространения COVID19 ведётся круглосуточный мониторинг граждан, прибывших из-за рубежа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

За последние сутки через границу Жамбылской области прошли 538 пешеходов и 518 водителей. Из них 13 граждан Республики Казахстан госпитализированы на 2-дневный карантин из-за отсутствия справки с отрицательным результатом ПЦР. Кроме того, для 16 иностранных граждан запрещен въезд на территорию области из-за отсутствия справки ПЦР с отрицательным результатом.

Всего государственную границу через пункты пропуска с начала 2021 года прошёл 14 041 пешеход и 25 102 водителя. Из них 1274 гражданина Республики Казахстан были помещены на 2-дневный карантин из-за отсутствия справки с отрицательным результатом ПЦР. Кроме того, для 839 иностранных граждан запрещен въезд на территорию области из-за отсутствия справки ПЦР с отрицательным результатом. С начала года у 12 граждан Республики Казахстан, прибывших из-за рубежа, был выявлен COVID-19 с помощью ПЦР-теста.