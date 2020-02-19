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16 граждан Таджикистана спасли на дороге в Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
19 Февраля 2020, 14:11
16 граждан Таджикистана спасли на дороге в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки из снежных заносов на дорогах в Актюбинской области было спасено 16 граждан Таджикистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

«18 февраля в 22 часов 56 минут поступило сообщение о том, что в 20 километрах от города Хромтау в снежном заносе остались автомашины марки «Skoda octavia» и «Lada Largus» с гражданами Таджикистана. В результате проведенных спасательных работ было эвакуировано в близлежащий кемпинг 9 таджикистанцев», - сообщили в пресс-службе.

«А 19 февраля в 03 часов 32 минут местного времени поступило сообщение о том, что в Иргизском районе на 1 144 километре автодороги «Самара-Шымкент» застряла автомашина марки «Honda Illusion. На место вызова в 03 часов 45 минут из местного акимата были направлены два человека и одна единица техники. В результате семь человек граждан Республики Таджикистан были доставлены в кемпинг «Тулпар», - говорит сотрудник ДЧС Балапан Дуйсенгали.


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