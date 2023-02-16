16 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1933) родился- выдающийся ученый, основоположник казахстанской школы философов по теории диалектики и диалектической логике, лауреат Государственной премии Казахстана по науке и технике, Президентской премии мира и духовного согласия, первой премии имени Ч. Валиханова.

Родился в Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, философ (1954).

Трудовая деятельность: младший, старший научный сотрудник Института философии и права Академии наук Казахской ССР (1958-1965); заведующий отделом диалектического материализма, теории и истории диалектики Института философии НАН Казахстана (с 1965 года), директор Института философии и права (1973-1984); академик-секретарь отделения общественных наук Академии наук Казахстана (1984-1986); вице-президент Академии наук Казахстана (1986-1994, 1995); депутат Сената Парламента РК, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1995-1999, 1999-2005); заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента РК (2005-2007); профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

Награжден орденами «Барыс» II ст. (2000), Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»; медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» и другими.

назад (1960) родился- генерал-майор финансовой полиции; государственный советник юстиции 2 класса.

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1985).

Трудовая деятельность: слесарь колхоза «Красный восток» Панфиловского района Алматинской области (1977); стажер адвоката Новоузенской городской юридической консультации (1985); стажер следователя прокуратуры города Шевченко, исполняющий обязанности старшего следователя прокуратуры Мангышлакской области (1985-1988); следователь прокуратуры Саркандского района (1988-1990); следователь по особо важным делам, межрайонный природоохранный прокурор, заместитель прокурора Мангистауской области (1991-1998); заместитель начальника управления по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК (1998-2000); первый заместитель прокурора Карагандинской области (2000-2002); начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК (2002-2005); заместитель председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2005-2007); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Актюбинской области (01.2007-10.2007); заведующий отделом по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента РК (2007-2008); прокурор Алматинской области (2009-2012); заместитель министра внутренних дел РК (2012-2014); заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК (2014-2016); заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (2016-2022).

Награжден орденом «Даңқ» ІІ ст. (2013); медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», другими юбилейными медалями.

назад (1971) родилась- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Родилась в г. Кызылорде. Окончила Алматинский государственный медицинский институт, педиатрия (1994); Университет Қорқыт ата, экономист (2006).

Трудовая деятельность: врач приемного покоя городской детской больницы г. Кызылорда; младший научный сотрудник Кызылординского филиала научного центра педиатрии и детской хирургии (1997-1999); начальник отдела, заместитель начальника областного управления здравоохранения (1999-2001); главный врач Кызылординской областной детской больницы (2001-2003); начальник управления здравоохранения Кызылординской области (2003-2004); начальник областного управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг МЗ РК (2005-2007); директор Кызылординского медицинского колледжа (2007-2013); заместитель акима Кызылординской области (2013-2015); руководитель управления здравоохранения Кызылординской области (2015-2019); первый заместитель председателя Кызылординского областного филиала партии «Нур Отан» (2019-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

Награждена орденом «Құрмет»; медалями «Шапағат», «10 жыл Астана»; нагрудным знаком «ҚР денсаулық сақтау ісінің үздігі».

назад (1976) родился- уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.

Родился в г. Усть-Каменогорске. Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист (1998); Казахскую государственную академию управления, экономист (2000); Московскую школу управления «Сколково» (2013).

Трудовая деятельность: младший юрист аппарата президента ОАО «Казцинк» (1996-1997); специалист по ценным бумагам ТОО «Имантау», юрист по налогам «Агентства по финансам и налогам» (1997-1998); юрист юридической фирмы «GRATA» (1998-1999); заместитель начальника отдела правовой экспертизы (1999-2000); начальник отдела спорных вопросов и разъяснений (2000-2001); начальник управления законодательства Министерства госдоходов Республики Казахстан (2001-2002); заместитель директора юридического департамента Министерства госдоходов Республики Казахстан (2002); партнер юридической фирмы «GRATA» (2002-2003); заместитель директора департамента правового сопровождения проектов ЗАО «МНК «КазМунайТениз» (2003); исполнительный директор по правовому консалтингу АО «КазМунайГаз-Консалтинг» (2003-2007); президент АО «КазМунайГаз-Консалтинг» (2007-2009); управляющий директор по правовым вопросам АО «РД «КазМунайГаз» (2009-2011); руководитель юридического департамента АО ФНБ «Самрук-Казына» (2011-2012); исполнительный директор по правовым вопросам объединения юридических лиц «Ассоциация «KAZENERGY» (2012-2015); заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (2015-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016); Почетными грамотами и благодарственными письмами Премьер-Министра РК, министра государственных доходов РК, председателя правления АО «Самрук-Қазына».

назад (1980) родился- заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан.

Родился в Атырауской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, доктор PhD в сфере государственного и местного управления.

Трудовая деятельность: преподаватель Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2001); сотрудник Сената Парламента Республики Казахстан; руководитель управления внутренней политики Северо-Казахстанской области (2013-2014); главный инспектор, руководитель департамента антикоррупционной политики АДГСПК по Костанайской области; директор департамента антикоррупционной политики центрального аппарата Агентства АДГСПК по Костанайской области (2018-2020); руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по Атырауской области (2020-2023).

На занимаемой должности - с февраля 2023 года.

42 года назад (1981) родился ЕШПАНОВ Нурбол Алиакпарулы - председатель специализированного суда по административным правонарушениям города Туркестана.

Родился в г. Ленгере Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист (2000).

Трудовая деятельность: судебный пристав, специалист, ведущий специалист Алматинского городского суда (2002-2005); ведущий специалист - секретарь судебного заседания, главный специалист - секретарь судебного заседания Южно-Казахстанского областного суда (2005-2008); главный специалист Алматинского городского суда (01.2008-12.2008); судья Енбекшинского районного суда г. Шымкент (2008-2014); председатель районного суда № 2 Сарыагашского района ЮКО (2014); председатель Келесского районного суда Туркестанской области.

На занимаемой должности - с июля 2019 года.