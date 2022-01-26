16 фактов незаконного вмешательства в бизнес зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обсудили проект Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов, присутствовавший на обсуждении, отметил, что противодействие коррупции является одним из важных шагов на пути развития страны и социально-экономического прогресса.

«В регионе с 2015-го года реализуется антикоррупционная стратегия, снимаются все возможные барьеры во взаимодействии населения и государственных органов, уделяется внимание не только борьбе с последствиями, но и профилактике коррупции. В рамках снижения коррупции местными исполнительными органами проводится работа по нескольким направлениям», - сказал К. Аксакалов.

К таким направлениям работы относится развитие сферы государственных услуг. По словам акима области, в регионе 92% видов услуг доступны в электронном виде. Реализуется проект «Открытый акимат». Во всех районах и городе Петропавловске работают фронт-офисы, позволяющие сократить дистанцию между государственным аппаратом и обществом.

«Снижается число госзакупок, проведенных из одного источника. По сравнению

с 2019-м годом - на 21%. Ведется общедоступная «Интерактивная карта открытых бюджетов». Этот сервис позволяет любому налогоплательщику узнать, как и куда расходуются бюджетные средства, отследить процесс строительства, посмотреть, кто является подрядчиком, из каких материалов возводится объект. На интерактивной карте опубликовано более пяти тысяч бюджетов на трлн тенге. Мы всегда просим общественников контролировать, активно участвовать», - сказал К. Аксакалов.

Глава региона добавил, что в новых условиях необходимо повышать эффективность противодействия коррупции. В Концепции антикоррупционной политики предусмотрено формирование нетерпимости к коррупции, совершенствование мер по обеспечению неотвратимости ответственности, усиление роли гражданского общества и ряд других мер.

Подробно с проектом Концепции познакомил руководитель департамента по противодействию коррупции Жаркын Галымов. Большой блок проекта касался сферы предпринимательства.

«Предлагается ряд мер по внедрению антикоррупционных стандартов. Это и антикоррупционные оговорки в контрактах, открытость бенефициарных собственников компаний, оценка добросовестности контрагентов и антикоррупционный аудит потенциально коррупционных сделок. Компании, работающие честно, по нашему мнению, должны финансово поощряться. Конечно, не напрямую, но, возможно, путем получения преференций при госзакупках, господдержке. Интересен зарубежный опыт в этом направлении. В странах Восточной Европы реализована инициатива прозрачной бизнес-маркировки продукции, услуг и маркетингового материала под условным наименованием «Прозрачная волна». Этот знак является символом деловой этики, прозрачности, ответственности и устойчивости. Такие компании впоследствии попадают в так называемый «чистый лист», что дает им привилегии при получении госзаказа», - рассказал Ж. Галымов.

В департаменте сообщили, что в прошлом году Антикоррупционная служба зарегистрировала 83 коррупционных преступления. В том числе 16 по фактам незаконного вмешательства в бизнес. В то же время из 70 лиц, привлеченных к ответственности по коррупционным правонарушениям, 15 - субъекты бизнеса.