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16 экологических нарушений выявили на предприятиях АО «Севказэнерго» в СКО

27 Декабря 2022, 15:00
16 экологических нарушений выявили на предприятиях АО «Севказэнерго» в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области экологи с профилактическим контролем посетили секцию золоотвала на Петропавловской ТЭЦ-2, карьер суглинков «Рощинка». Выявили 16 нарушений, из которых 13 являются грубыми, три – значительными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, среди нарушений - невыполнение обязательных условий природопользования, установленных разрешениями на эмиссии в окружающую среду, непредоставление ежегодных отчетов о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды.

«Допущено невыполнение требований обязательного проведения государственной экологической экспертизы при проведении работ по демонтажу и строительству новых газоходов с целью переподключения на дымовую трубу. Допущено смешивание опасных отходов с неопасными, нарушение экологических требований при осуществлении операций по управлению строительными отходами и ряд других», - сообщили в пресс-службе.

На юридическое лицо наложили девять административных штрафов на общую сумму более 4,7 млн тенге.

После истечения сроков исполнения предписания департамент экологии проведет внеплановую проверку.


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